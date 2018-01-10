«Слован» потерял шансы на попадание в плей-офф

Источник: РИА "Новости"

ХК «Сочи» на выезде в овертайме нанёс поражение «Спартаку» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «леопардов». «Северсталь» на домашнем льду в дополнительное время оказалась сильнее «Салавата Юлаева». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.

Совокупность этих результатов привела к тому, что «Слован» лишился шансов на попадание в восьмёрку Западной конференции. У команды из Братиславы 50 очков после 48 матчей, тогда как в активе «Спартака» и «Северстали» по 75 очков. Каждая команда проведёт 56 матчей в «регулярке».