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Хоккей. КХЛ
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10 января, источник: Чемпионат.com

«Слован» потерял шансы на попадание в плей-офф

«Слован» лишился шансов на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Источник: РИА "Новости"

ХК «Сочи» на выезде в овертайме нанёс поражение «Спартаку» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «леопардов». «Северсталь» на домашнем льду в дополнительное время оказалась сильнее «Салавата Юлаева». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.

Совокупность этих результатов привела к тому, что «Слован» лишился шансов на попадание в восьмёрку Западной конференции. У команды из Братиславы 50 очков после 48 матчей, тогда как в активе «Спартака» и «Северстали» по 75 очков. Каждая команда проведёт 56 матчей в «регулярке».

«Слован» стал вторым клубом на Западе, потерявшим математические шансы на плей-офф. Ранее эта участь постигла рижское «Динамо».

Спартак 2:3 ОТ
(1:0, 0:1, 1:1)
Сочи
10.01.2018, 19:30 Зрители: 7115 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Сергей Зубов
Вратари
Никита Беспалов Константин Барулин
1-й период
08:32 Артем Воронин (В. Комаров)
09:09
2-й период
23:25 Олег Губин
Сергей Шмелев (П. Падакин, Д. Лугин) 25:23
27:51 Александр Осипов
32:42
33:28 Александр Хохлачев
3-й период
40:27 Лукаш Радил (А. Хохлачев)
50:22
Иван Ларичев (В. Хлопотов, Анд. Иванов) 53:05
Овертайм
64:02
Евгений Лапенков (Дж. Блум, С. Шмелев) 64:43
Статистика
10 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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