«Слован» потерял шансы на попадание в плей-офф
«Слован» лишился шансов на попадание в
«Слован» лишился шансов на попадание в
ХК «Сочи» на выезде в овертайме нанёс поражение «Спартаку» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «леопардов». «Северсталь» на домашнем льду в дополнительное время оказалась сильнее «Салавата Юлаева». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.
Совокупность этих результатов привела к тому, что «Слован» лишился шансов на попадание в восьмёрку Западной конференции. У команды из Братиславы 50 очков после 48 матчей, тогда как в активе «Спартака» и «Северстали» по 75 очков. Каждая команда проведёт 56 матчей в «регулярке».
«Слован» стал вторым клубом на Западе, потерявшим математические шансы на
|Вадим Епанчинцев
|Сергей Зубов
|Никита Беспалов
|Константин Барулин
|1-й период
|08:32
|Артем Воронин (В. Комаров)
|09:09
|2-й период
|23:25
|Олег Губин
|Сергей Шмелев (П. Падакин, Д. Лугин)
|25:23
|27:51
|Александр Осипов
|32:42
|33:28
|Александр Хохлачев
|3-й период
|40:27
|Лукаш Радил (А. Хохлачев)
|50:22
|Иван Ларичев (В. Хлопотов, Анд. Иванов)
|53:05
|Овертайм
|64:02
|Евгений Лапенков (Дж. Блум, С. Шмелев)
|64:43
|10
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)