Тренер сборной Запада положительно оценил появление конкурсов в Матче звезд ЖХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Сборная Востока победила команду Запада в Матче звезд ЖХЛ со счетом 3:2. Во время обоих перерывов организаторы матча провели конкурсы на быстрейший круг и исполнение буллитов. Быстрейшей хоккеисткой стала форвард команды Востока Александра Вафина, а лучшей в плане оригинального исполнения бросков стала ее партнер по команде Ольга Сосина.

«К таким конкурсам отношусь очень положительно. Немного поздновато девчат об этом предупредили, так как не все оказались готовы к этому. Но для первого раза вполне прошло сносно», — сказал Чистяков.

«Спасибо организаторам за то, что те взяли на себя ответственность провести такой матч. Мы просили девчонок показать хороший, красивый хоккей. Но никто не нагнетал, так как, в первую очередь, это была игра для зрителей», — отметил он.