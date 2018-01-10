«Северсталь» в овертайме обыграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий (10-я минута), Олег Яшин (35) и Руслан Карлин (61). У проигравших дважды отличился Антон Бурдасов (43, 55). Для «Северстали» эта победа стала третьей подряд в КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает седьмое место, набрав в 50 матчах 75 очков, «Салават Юлаев» на Востоке с 77 очками после 50 игр идет шестым.
В следующем матче «Северсталь» 16 января примет нижегородское «Торпедо», «Салават Юлаев» на следующий день также дома сыграет с подольским «Витязем».
В другом матче «Торпедо» оказалось сильнее нижнекамского «Нефтехимика» — 4:2.