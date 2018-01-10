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10 января, источник: ТАСС

«Северсталь» в овертайме обыграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ

ТАСС, 10 января. Череповецкая «Северсталь» в овертайме одержала победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий (10-я минута), Олег Яшин (35) и Руслан Карлин (61). У проигравших дважды отличился Антон Бурдасов (43, 55). Для «Северстали» эта победа стала третьей подряд в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает седьмое место, набрав в 50 матчах 75 очков, «Салават Юлаев» на Востоке с 77 очками после 50 игр идет шестым.

В следующем матче «Северсталь» 16 января примет нижегородское «Торпедо», «Салават Юлаев» на следующий день также дома сыграет с подольским «Витязем».

В другом матче «Торпедо» оказалось сильнее нижнекамского «Нефтехимика» — 4:2.

Северсталь 3:2 ОТ
(1:0, 1:0, 0:2)
Салават Юлаев
10.01.2018, 19:00 Зрители: 5034 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Эркка Вестерлунд
Вратари
Юлиус Гудачек Бен Скривенс
1-й период
06:20 Юлиус Гудачек
Григорий Панин 08:50
09:35 Дмитрий Кагарлицкий (А. Бумагин, А. Евсеенков)
2-й период
25:46 Адам Мазур
Максим Гончаров 28:49
31:03 Дмитрий Кагарлицкий
31:43 Станислав Калашников
35:09 Олег Яшин (А. Бумагин)
3-й период
Антон Бурдасов (Д. Саюстов) 42:03
53:42 Александр Бумагин
Антон Бурдасов (Л. Умарк, Ф. Ларсен) 54:39
Овертайм
61:00 Руслан Карлин (М. Рыбин)
Статистика
10 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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