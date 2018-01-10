Хоккеистка Сосина хотела бы принять участие в конкурсах Матча звезд КХЛ

Сосина выиграла конкурс на лучшее исполнение буллита во время матча звезд Женской хоккейной лиги, исполняя свой бросок в очках. Сборная Востока со счетом 3:2 одержала победу над командой Запада в Матче звезд ЖХЛ, встреча прошла в Астане на «Барыс-Арене». Сосина выступала в составе Востока и отметилась заброшенной шайбой.

«Я особо ничего не хотела, кроме того, чтобы просто повеселить болельщиков. Что нашла, то надела. Мне очень понравилось, но я бы хотела, чтобы у нас были такие же конкурсы, как и у мужчин. Мы тоже можем удивить бросками на точность и на силу», — сказала она.