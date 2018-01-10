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10 января, источник: ТАСС

Хоккеистка Сосина хотела бы принять участие в конкурсах Матча звезд КХЛ

АСТАНА, 10 января. /ТАСС/. Победительница конкурса на исполнение буллитов в Матче звезд Женской хоккейной лиги Ольга Сосина хотела бы выступить во всех конкурсах, которые проводятся во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги. Об этом она рассказала ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Сосина выиграла конкурс на лучшее исполнение буллита во время матча звезд Женской хоккейной лиги, исполняя свой бросок в очках. Сборная Востока со счетом 3:2 одержала победу над командой Запада в Матче звезд ЖХЛ, встреча прошла в Астане на «Барыс-Арене». Сосина выступала в составе Востока и отметилась заброшенной шайбой.

«Я особо ничего не хотела, кроме того, чтобы просто повеселить болельщиков. Что нашла, то надела. Мне очень понравилось, но я бы хотела, чтобы у нас были такие же конкурсы, как и у мужчин. Мы тоже можем удивить бросками на точность и на силу», — сказала она.

В рамках Матча звезд КХЛ пройдет семь конкурсов, включая и конкурс на самый эффектный буллит.

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