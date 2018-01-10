Есмантович: ЦСКА продлил контракт с Юханссоном из-за его хорошей игры и личных качеств

«Помимо хорошего выступления, немаловажным аспектом для принятия решения о продлении контракта с Юханссоном стали личные качества Ларса. Он сумел закрепиться в коллективе и установить хорошие отношения как с партнерами по команде, так и с тренерским штабом, что благотворно влияет на атмосферу в раздевалке», — сказал Есмантович.