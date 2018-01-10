Есмантович: ЦСКА продлил контракт с Юханссоном из-за его хорошей игры и личных качеств
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. ЦСКА решил продлить контракт со шведским вратарем Ларсом Юханссоном
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. ЦСКА решил продлить контракт со шведским вратарем Ларсом Юханссоном
В среду ЦСКА объявил о продлении соглашения с 30-летним голкипером до конца следующего сезона.
«Помимо хорошего выступления, немаловажным аспектом для принятия решения о продлении контракта с Юханссоном стали личные качества Ларса. Он сумел закрепиться в коллективе и установить хорошие отношения как с партнерами по команде, так и с тренерским штабом, что благотворно влияет на атмосферу в раздевалке», — сказал Есмантович.
Юханссон является лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги по показателям надежности (1.26) и проценту отраженных бросков (94,2). В составе ЦСКА он провел 17 матчей в нынешнем сезоне, одержав 14 побед и оформив пять шатаутов.