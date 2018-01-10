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10 января, источник: Sports.kz

Восток выиграл у Запада в Матче Звёзд ЖХЛ в Астане

В среду в Астане официально стартовала Неделя Звёзд Хоккея. В первый день состоялся матч между сборными Востока и Запада Женской хоккейной лиги.

Символическое вбрасывание провели министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.

В составе сборной Востока были заявлены две защитницы хоккейного клуба «Томирис» (г. Астана) Фатима Китайбекова и Галия Нургалиева, а старшим тренером наставник столичной команды Александр Тебеньков. В составе сборной Запада заявлена звезда сборной Казахстана и алматинского «Айсулу» Зарина Тухтиева.

Восток гораздо лучше провёл первый период, что позволило команде Дениса Афиногенова забросить дважды в течении 3 минут — отличились Валерия Павлова и Екатерина Лебедева.

Во втором периоде Запад старался лучше, и выиграл отрезок благодаря голам Дианы Канаевой и Нины Пироговой. За Восток шайбой отметилась Ольга Сосина.

В заключительном периоде заброшенных шайб зрители не увидели.

В четверг болельщиков ожидает Кубок Вызова МХЛ — матч лучших молодых игроков в формате «Восток» против «Запада». От Казахстана в Кубке Вызова примут участие: Сергей Васильевич Старыгин (гл. тр «Снежные Барсы»), Самат Данияр, Ернар Мусабаев (оба — «Снежные Барсы»), Адиль Бекетаев («Алтай», г. Усть-Каменогорск). Начало матча на «Барыс Арене» в 18:30.

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