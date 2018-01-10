Андрей Марков: Я видел, какой отличный в Астане дворец

— Вы — один из самых опытных игроков КХЛ. Тем не менее, предстоящий Матч звёзд для вас — первый в карьере.

— Думаю, что любому спортсмену, вне зависимости от возраста, приятно участвовать в таких мероприятиях. И я тут не исключение. Поэтому постараюсь получить от предстоящего праздника максимум удовольствия.

— Ваш переход в «Ак Барс» стал одной из главных трансферных новостей межсезонья. Были ли у вас ожидания, что и на Матч звёзд вас непременно позовут?

— Перед сезоном ставится главная задача — помочь своей команде выступить как можно лучше в чемпионате. Вряд ли тогда задумывался о Матче звёзд. Но потом, когда началось голосование болельщиков, конечно, такая мысль пришла. То, что именно они выбрали меня, приятно вдвойне.

— Как считаете, насколько такие мероприятия, как Матч звёзд, добавляют интереса к хоккею в том регионе, в котором проводятся?

— Мы были в Астане, я видел, какой отличный там дворец, как болеют за свою команду. Тем не менее, я думаю, что после такого праздника, после того, как в город приедут сильнейшие игроки КХЛ, интерес к хоккею вырастет ещё больше. Уверен, что организация будет на высшем уровне.

— После того, как узнали, что поедете на Матч звёзд, посмотрели что-нибудь о прошлогоднем шоу в Уфе?

— Только те рекламные ролики, которые показывали по телевидению. Но тем и интереснее будет участвовать в мероприятии в этом году. Что касается конкурсов мастер-шоу — разберемся на месте.