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11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават» проиграет «Северстали». Прогнозы на игровой день КХЛ

А «Торпедо» прервёт серию поражений.

Источник: РИА "Новости"
Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 21, 10.01.2018, 19:00
Северсталь
-Салават Юлаев-

«Северсталь» — «Салават Юлаев»

«Северсталь» продолжает сметать со своего пути сильнейшие команды Восточной конференции. После уверенной победы над «Нефтехимиком, занимавшим на момент встречи четвёртую строку, был повержен «Ак Барс». Хозяевам нужно набирать очки в таких матчах, потому что «регулярка» оканчивается встречами против ЦСКА и СКА, где будет ещё тяжелее. Но после двух ярких викторий с общей разницей «+6» сложно держать тот же уровень, обычно наступает определённый спад. К тому же в соперниках «Салават», который, как и «Северсталь», решает свои задачи: уфимцы вполне могут оказаться на второй строчке, опередив «Авангард». Однако могут оказаться и вне первой восьмёрки, если настигнет череда неудач. В подобных матчах противникам часто не хватает трёх периодов на выявление сильнейшего. Предположим, что и в этот раз будет так. Сейчас для дружины Эррки Вестерлунда овертаймы — дело абсолютно привычное: последние две встречи клуб из столицы Башкортостана выиграл, и победы были добыты за пределами трёх периодов, в дополнительное время и в буллитной серии. В третий раз провернуть такой номер не получится: в этом сезоне «Северсталь» на своём льду проигрывала в восьми случаях, каждый раз — в основное время, за его пределами — четыре победы.

Прогноз: победа «Северстали» за пределами основного времени.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 21, 10.01.2018, 19:00
Торпедо НН
-Нефтехимик-

«Торпедо» — «Нефтехимик»

Пожалуй, самое непредсказуемое противостояние игрового дня. Серия неудач «Торпедо» достигло отметки в шесть матчей. У гостей лишь одна победа в последних шести играх. Их статистика в 2018 году: три поединка — три поражения. И сходу никто не сможет сказать, как команды отреагируют на заключительные обидные неудачи. Нижнекамцы достойно выглядели, но уступили «Спартаку». У нижегородцев были кадровые проблемы: болезнь Уракова, травма Кинрейда, дисквалификацияСтепана Захарчука — всё это не добавляло шансов хозяевам в матче против «Салавата». Однако хозяева нашли в себе силы сражаться, вели по ходу встречи и 2:0, и 3:2, но всё равно уступили, выглядев хуже только во втором периоде. «Торпедо» в последних очных встречах имеет положительную статистику: в пяти заключительных встречах против «Нефтехимика» в рамках КХЛ четырежды была сильнее дружина Петериса Скудры. В первом матче юбилейного сезона между этими соперниками победили нижегородцы, затратив на это почти 64 минуты игрового времени. Повторение сентябрьского результата представляется весьма вероятным исходом, если «торпедовцы» смогут обойтись без ненужных удалений.

Прогноз: победа «Торпедо» за пределами основного времени.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 21, 10.01.2018, 19:30
Спартак
-Сочи-

«Спартак» — «Сочи»

Гости в двух матчах кряду победили. Но действовали сочинцы явно не безупречно. Их набранные очки — это во многом недоработка соперников. Торпедовцы много удалялись, рижане не использовали все слабости оппонента в первые сорок минут игры. Сам Сергей Зубов, главный тренер «Сочи», признал, что его команда два периода спала, а потом сумела зацепиться. «Леопарды» должны серьёзно прибавлять, чтобы рассчитывать на успех в матче против конкурента по Западной конференции. «Спартак» все три матча этого года завершил со счётом 3:2, победив «Салават Юлаев» и «Нефтехимик» и проиграв «Ак Барсу». Но даже против казанцев хозяева слабо провели только первый период, затем удалось отыграться с 0:2. Отметим хорошую форму Александра Хохлачёва, который не уходил со льда без набранных очков в 2018 году. В целом сейчас «Сочи» выглядит более уязвимым коллективом. Поэтому поставим на победу москвичей, которая позволит им вплотную приблизиться к сочинцам.

Прогноз: победа «Спартака» в основное время.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 21, 10.01.2018, 20:30
Динамо Р
-Ак Барс-

«Динамо» Р — «Ак Барс»

Если бы Гиртс Анкипанс руководил командой с начала сезона, то вполне вероятно, что у рижан бы ещё сохранялись шансы на попадание в плей-офф. Помним их огромное отставание от всех клубов КХЛ в середине регулярного чемпионата, а сейчас «Слован» уже не кажется недосягаемым. В этом году «Ак Барс» набрал лишь на одно очко больше противника. Но зато рижане набирали очки в каждом матче нового года. Динамовцы оставляют очень хорошее впечатление. Об игре против «Сочи» уже было написано, есть победа над «Нефтехимиком», а в матче с «Салаватом» несчастный случай — порвавшаяся ловушка Калниньша — позволил гостям быстро отыграться в Риге. Если бы шайбы Гончарова не было, кто знает, как бы в итоге всё сложилось. «Ак Барс» находится не в лучших кондициях, и даже игра по счёту, которая обычно является сильным местом дружины Зинэтулы Билялетдинова, не получается. Гостям очки нужнее: борьба с «Автомобилистом» за первое место на Востоке в самом разгаре. Казанцы мастеровитее, но в Риге их ждут приключения. Ставим на минимальную победу «Ак Барса».

Прогноз: победа гостей в основное время.

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