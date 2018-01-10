Бывшего тренера омского «Авангарда» уволили после ссоры с Чудиновым

Источник: Om1.ru

Тренер назвал своего подопечного трусом из-за того, что тот убрал ногу и не заблокировал шайбу, которая летела в ворота команды. Эта шайба в том матче стала победной.

После инцидента 16 человек основного состава «Авангарда» отправились в кабинет к президенту клуба Владимиру Шалаеву и заявили, что больше не намерены терпеть унижение и оскорбления со стороны Скабелки.