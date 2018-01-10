Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Названа опасность дневного сна
В британской школе девочек запретили называть девочками
Появилось видео инцидента с генералами МВД и следователем у лифта
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сочи
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
11.01
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
11.01
Чикаго Блэкхокс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз4
Флорида Пантерз7
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз2
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Чикаго Блэкхокс8
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз4
Виннипег Джетс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Ванкувер Кэнакс1
Все события
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита»
«Зенит»: Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой
Кендалл Дженнер изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии
Светлана Бондарчук примерила полупрозрачный наряд
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Названа опасность дневного сна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
10Сборная России будущего. По версии УЕФА
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
10:54 (мск), источник: Om1.ru

Бывшего тренера омского «Авангарда» уволили после ссоры с Чудиновым

В дни новогодних каникул в программе «Овертайм» заявили, что бывший тренер омской команды «Авангард» Андрей Скабелка покинул команду из-за конфликта с защитником Максимом Чудиновым.

Источник: Om1.ru

Тренер назвал своего подопечного трусом из-за того, что тот убрал ногу и не заблокировал шайбу, которая летела в ворота команды. Эта шайба в том матче стала победной.

После инцидента 16 человек основного состава «Авангарда» отправились в кабинет к президенту клуба Владимиру Шалаеву и заявили, что больше не намерены терпеть унижение и оскорбления со стороны Скабелки.

После встречи Шалаев принял решение об увольнении Андрея Скабелки. Это решение не изменилось, даже если бы матч 29 декабря завершился победой.

Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 На 82-м году жизни умер артист Михаил Державин
Стало известно, почему Бабурин затянул со сбором подписей в качестве кандидата в президенты
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита»
«Зенит»: Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой
«Барселона» осталась без денег
Игроки «Реала» устали от эгоизма Роналду и выступили против него
Сборная России по футболу примет в Москве команду Турции
Тарьей Бё на открытии этапа КМ в Рупольдинге попытался выдать себя за Йоханнеса
СМИ: В услугах игрока«Зенита» заинтересован «Антальяспор»
Новости
Авто
Как японцы убьют двигатель внутреннего сгорания Мы побывали на опытной ветряной электростанции Hama Wing в Японии, где производят водород для транспорта на топливных элементах. Японцы, действительно, готовы избавить мир от ДВС!
Hi-Tech
PornHub: в России все еще любят Сашу Грей Страна потеряла целых 6 позиций в рейтинге активности на сайте
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети Юная американка Ханна Монджи решила записать на видео свое обращение к новорожденному сыну, чтобы тот знал, как она его любит.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь