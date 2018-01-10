Райан Стоа: Буду рад сыграть против России на Олимпиаде

Источник: Известия

До старта хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане осталось чуть больше месяца. При этом еще не все участники определились с составами. Одной из первых топовых сборных, опубликовавших окончательный список игроков на матчи в Корее, оказалась команда США. Ввиду отсутствия на главном соревновании четырехлетия представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) тренерский штаб американцев вынужден комплектоваться исполнителями из студенческих коллективов и европейских команд, включая клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Одним из тех, кто поедет на Олимпиаду в составе сборной США, оказался нападающий московского «Спартака» Райан Стоа. В последние годы он является одним из лидеров красно-белых, которые сейчас близки к первому за семь лет выходу в плей-офф КХЛ. Сегодня он вместе со своей командой завершит первую в новом году домашнюю серию матчем против «Сочи». В предыдущих трех встречах «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» (3:2) и нижнекамский «Нефтехимик» (3:2), а также уступил казанскому «Ак Барсу» (2:3). В обеих победных встречах 30-летний американец сыграл ключевые роли — он забросил решающую шайбу в ворота команды из Башкортостана, а во встрече с коллективом из Татарстана записал на свой счет два гола.

На Олимпиаде-2018 сборная США на групповой стадии встретится с российскими хоккеистами, которые из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) поедут на турнир под названием «Олимпийские атлеты из России» (OAR). Об ожиданиях от этой встречи, своем попадании в заявку американской команды и удачном выступлении «Спартака» в КХЛ Райан Стоа рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

— Как оцените первые матчи «Спартака» в 2018 году?

— У нас сейчас очень сложная домашняя серия. Все четыре соперника борются за место в плей-офф, а «Ак Барс» и «Нефтехимик» идут в лидерах своей конференции. Но еще перед перерывом на Новый год в команде все понимали, насколько важно будет успешно выступить в первых январских матчах и уйти на перерыв в связи с Матчем звезд в зоне плей-офф. Радует, что у нас появилась качественная игра — даже с «Ак Барсом» мы выступали на равных, а с «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком» добились побед.

— С кем из соперников было тяжелее всего?

— Очень трудная игра получилась с «Нефтехимиком». У них молодая и быстрая команда, их хоккеисты не боятся идти на борьбу, применять силовые приемы. Соперник создал очень много моментов, у него не засчитали два гола, а несколько раз нас спасал вратарь Никита Беспалов. «Нефтехимик» заслуженно идет среди лидеров Восточной конференции.

— Вы сделали дубль в матче с «Нефтехимиком» и забросили победную шайбу «Салавату Юлаеву». На вас так подействовал вызов в олимпийскую сборную США?

— О нет. Я всегда стараюсь играть на победу и приносить пользу команде. Тем более в последних матчах я играл крайнего нападающего и забивать было удобнее. В матче с «Нефтехимиком» мне повезло, прошел удачный пас от Вилле Лаюнена. Во втором голе получилось сильно бросить из-под защитника команды соперника — так, что вратарь не видел шайбы. Ну, а с «Салаватом Юлаевым» мы все выступили на высоком уровне. Я думаю, мы полностью переиграли соперника, показали, что готовы к плей-офф. Создали много моментов, мне оставалось лишь их использовать. Был очень сложный матч — сначала сыграли всухую в первом периоде, а потом забросили пять шайб на две команды, показав динамичную игру и высокие скорости.

— Насколько сложно было адаптироваться к игре на фланге, куда вас перевели из центра?

— Я в молодости очень часто играл крайнего нападающего. Знаю, как действовать на этой позиции. В центр меня поставили еще в «Колорадо Эвеланш». С тех пор в НХЛ, АХЛ и КХЛ я в большинстве матчей играл именно центрального нападающего. Но сейчас из-за травмы Александра Дергачева тренер попросил меня сыграть на фланге, и мне было нетрудно вспомнить то, что я делал раньше. Осталось меньше 10 матчей до конца регулярного чемпионата, и чтобы попасть в плей-офф, надо бороться. Ради этого я готов сыграть на любой позиции, где меня попросят.

— Как можете прокомментировать состав хоккейной сборной США на Олимпийских играх?

— Я очень взволнован и пребываю в восторге от того, что мне выпал шанс представлять свою страну на таком уровне. Буду стараться и делать всё, что в моих силах.

— На групповой стадии Олимпиады вам предстоит играть против хоккеистов из России. Следили за ними на Кубке «Первого канала»?

— Да, конечно. В сборной России хорошие игроки. Это хоккеисты, которые выступают друг с другом на протяжении длительного времени, у них сложился отличный коллектив. Я счастлив, что нам предстоит сыграть против России.

— Как вы отнеслись к допуску России до Олимпиады под нейтральным флагом?

— Я рад, что российские хоккеисты будут там играть. С нетерпением жду этого матча, как и самой Олимпиады. Там есть настоящие звезды, но мы сделаем всё, чтобы обыграть их на групповом турнире и в плей-офф, если доведется там встретиться.

— Насколько тяжело будет добиться результата без игроков НХЛ?