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Автомобилист3
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Витязь5
Лада1
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9 января, источник: ТАСС

Ничушкин: ЦСКА следует играть более дисциплинированно

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Хоккеистам ЦСКА следует играть более дисциплинированно, чтобы не получать удаления и не пропускать контратаки. Такое мнение ТАСС выразил нападающий армейцев Валерий Ничушкин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник ЦСКА в Москве победил екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3 и одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На счету Ничушкина третья заброшенная армейцами шайба, которую он забил в меньшинстве.

«Хорошо, что получилось забросить четыре шайбы, но мы пропускали контратаки, надо играть более дисциплинированно. Нам где-то не стоит хитрить, цеплять соперника, чтобы не получать удалений, надо дорабатывать ногами. В меньшинстве сегодня пропустили дважды, но и забросили один раз. Надо работать над тем, чтобы не пропускать в меньшинстве, игра в неравных составах — очень важный компонент, чтобы выигрывать матчи», — сказал Ничушкин.

Также хоккеист ЦСКА отметил, что его команде все равно, с кем играть в плей-офф. «Мы не смотрим на команды, которые бьются за попадание в плей-офф и будут играть с нами в первом раунде. Каждый день настраиваемся на нового соперника, о матчах на вылет пока вообще не думаем. Нам все равно, с кем играть, готовы биться со всеми, нормально готовимся к плей-офф», — отметил Ничушкин.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, при этом уже обеспечив себе первую строчку в дивизионе Тарасова. В следующем матче армейцы примут тольяттинскую «Ладу» 11 января.

ЦСКА 4:3
(1:2, 1:0, 2:1)
Автомобилист
9.01.2018, 19:30 Зрители: 4104 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Владимир Крикунов
Вратари
Илья Сорокин Владимир Сохатский 58:21
1-й период
03:49 Кирилл Капризов
09:35 Михаил Науменков
Егор Миловзоров (И. Крикунов, Ф. Паре) 11:24
17:52 Михаил Григоренко (К. Петров, А. Марченко)
Анатолий Голышев (Е. Чесалин) 18:36
2-й период
Михал Чайковски 23:18
Станислав Егоршев 38:06
39:57 Сергей Шумаков (А. Марченко, М. Шалунов)
3-й период
40:24 Богдан Киселевич
40:24 Богдан Киселевич
43:09 Валерий Ничушкин (М. Пашнин, И.И. Сорокин)
Виталий Попов 45:19
49:39 Максим Шалунов
54:14 Иван Телегин (С. Андронов)
55:56 Мэт Робинсон
Анатолий Голышев (А. Обидин, Д. Куляш) 57:41
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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