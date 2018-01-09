Ничушкин: ЦСКА следует играть более дисциплинированно

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник ЦСКА в Москве победил екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3 и одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На счету Ничушкина третья заброшенная армейцами шайба, которую он забил в меньшинстве.

«Хорошо, что получилось забросить четыре шайбы, но мы пропускали контратаки, надо играть более дисциплинированно. Нам где-то не стоит хитрить, цеплять соперника, чтобы не получать удалений, надо дорабатывать ногами. В меньшинстве сегодня пропустили дважды, но и забросили один раз. Надо работать над тем, чтобы не пропускать в меньшинстве, игра в неравных составах — очень важный компонент, чтобы выигрывать матчи», — сказал Ничушкин.

Также хоккеист ЦСКА отметил, что его команде все равно, с кем играть в плей-офф. «Мы не смотрим на команды, которые бьются за попадание в плей-офф и будут играть с нами в первом раунде. Каждый день настраиваемся на нового соперника, о матчах на вылет пока вообще не думаем. Нам все равно, с кем играть, готовы биться со всеми, нормально готовимся к плей-офф», — отметил Ничушкин.