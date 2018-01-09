Хоккеиста «Автомобилиста» Паре отвезли в больницу после матча с ЦСКА
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Канадский нападающий «Автомобилиста» Франсис Паре получил травму в третьем периоде матча с ЦСКА и был отвезен в больницу. Об этом на
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Канадский нападающий «Автомобилиста» Франсис Паре получил травму в третьем периоде матча с ЦСКА и был отвезен в больницу. Об этом на
Матч в Москве завершился победой армейцев со счетом 4:3. Этот успех стал для ЦСКА седьмым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
«Получилось, что Паре травмировался, ему попали клюшкой в глаз, плохо видит, отвезли в больницу. Нам
Главный тренер «Автомобилиста» отметил, что для него не принципиально, с какого места выходить в
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил хороший третий период в исполнении своей команды. «Мы недостаточно ответственно играли два первых периода. В третьем играли системно, он (третий период) мне понравился и его можно занести в актив, разве что немножко смазали концовку. В целом, все ребята старались, хоть и делали ошибки, по самоотдаче вопросов нет», — сказал Никитин.
ЦСКА занимает второе место в Западной конференции и в следующем матче 11 января примет тольяттинскую «Ладу». «Автомобилист» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции и в этот же день сыграет в Подольске с «Витязем».
|ЦСКА
|
4:3
(1:2, 1:0, 2:1)
|Автомобилист
|Игорь Никитин
|Владимир Крикунов
|Илья Сорокин
|Владимир Сохатский 58:21
|1-й период
|03:49
|Кирилл Капризов
|09:35
|Михаил Науменков
|Егор Миловзоров (И. Крикунов, Ф. Паре)
|11:24
|17:52
|Михаил Григоренко (К. Петров, А. Марченко)
|Анатолий Голышев (Е. Чесалин)
|18:36
|2-й период
|Михал Чайковски
|23:18
|Станислав Егоршев
|38:06
|39:57
|Сергей Шумаков (А. Марченко, М. Шалунов)
|3-й период
|40:24
|Богдан Киселевич
|40:24
|Богдан Киселевич
|43:09
|Валерий Ничушкин (М. Пашнин, И.И. Сорокин)
|Виталий Попов
|45:19
|49:39
|Максим Шалунов
|54:14
|Иван Телегин (С. Андронов)
|55:56
|Мэт Робинсон
|Анатолий Голышев (А. Обидин, Д. Куляш)
|57:41
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)