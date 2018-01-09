Хоккеиста «Автомобилиста» Паре отвезли в больницу после матча с ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Матч в Москве завершился победой армейцев со счетом 4:3. Этот успех стал для ЦСКА седьмым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

«Получилось, что Паре травмировался, ему попали клюшкой в глаз, плохо видит, отвезли в больницу. Нам из-за этого пришлось доигрывать в три звена, но в целом, ребята нормально бились, забросили три шайбы. Но оказалось, против ЦСКА мало забрасывать три, чтобы выиграть. Переломный момент — шайба, пропущенная нами при игре в большинстве», — сказал Крикунов.

Главный тренер «Автомобилиста» отметил, что для него не принципиально, с какого места выходить в плей-офф. «Я не знаю, на какое место лучше попасть. Может и не надо с первых мест выходить. Все команды, которые бьются за последние путевки в плей-офф, находятся в хорошей форме», — считает тренер.

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил хороший третий период в исполнении своей команды. «Мы недостаточно ответственно играли два первых периода. В третьем играли системно, он (третий период) мне понравился и его можно занести в актив, разве что немножко смазали концовку. В целом, все ребята старались, хоть и делали ошибки, по самоотдаче вопросов нет», — сказал Никитин.