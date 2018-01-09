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9 января, источник: ТАСС

Хоккеиста «Автомобилиста» Паре отвезли в больницу после матча с ЦСКА

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Канадский нападающий «Автомобилиста» Франсис Паре получил травму в третьем периоде матча с ЦСКА и был отвезен в больницу. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер екатеринбургской команды Владимир Крикунов.

Источник: РИА "Новости"

Матч в Москве завершился победой армейцев со счетом 4:3. Этот успех стал для ЦСКА седьмым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

«Получилось, что Паре травмировался, ему попали клюшкой в глаз, плохо видит, отвезли в больницу. Нам из-за этого пришлось доигрывать в три звена, но в целом, ребята нормально бились, забросили три шайбы. Но оказалось, против ЦСКА мало забрасывать три, чтобы выиграть. Переломный момент — шайба, пропущенная нами при игре в большинстве», — сказал Крикунов.

Главный тренер «Автомобилиста» отметил, что для него не принципиально, с какого места выходить в плей-офф. «Я не знаю, на какое место лучше попасть. Может и не надо с первых мест выходить. Все команды, которые бьются за последние путевки в плей-офф, находятся в хорошей форме», — считает тренер.

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил хороший третий период в исполнении своей команды. «Мы недостаточно ответственно играли два первых периода. В третьем играли системно, он (третий период) мне понравился и его можно занести в актив, разве что немножко смазали концовку. В целом, все ребята старались, хоть и делали ошибки, по самоотдаче вопросов нет», — сказал Никитин.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции и в следующем матче 11 января примет тольяттинскую «Ладу». «Автомобилист» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции и в этот же день сыграет в Подольске с «Витязем».

ЦСКА 4:3
(1:2, 1:0, 2:1)
Автомобилист
9.01.2018, 19:30 Зрители: 4104 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Владимир Крикунов
Вратари
Илья Сорокин Владимир Сохатский 58:21
1-й период
03:49 Кирилл Капризов
09:35 Михаил Науменков
Егор Миловзоров (И. Крикунов, Ф. Паре) 11:24
17:52 Михаил Григоренко (К. Петров, А. Марченко)
Анатолий Голышев (Е. Чесалин) 18:36
2-й период
Михал Чайковски 23:18
Станислав Егоршев 38:06
39:57 Сергей Шумаков (А. Марченко, М. Шалунов)
3-й период
40:24 Богдан Киселевич
40:24 Богдан Киселевич
43:09 Валерий Ничушкин (М. Пашнин, И.И. Сорокин)
Виталий Попов 45:19
49:39 Максим Шалунов
54:14 Иван Телегин (С. Андронов)
55:56 Мэт Робинсон
Анатолий Голышев (А. Обидин, Д. Куляш) 57:41
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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