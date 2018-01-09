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9 января, источник: Р-Спорт

«Витязь» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

ПОДОЛЬСК (Московская область), 9 янв — РИА Новости. Хоккеисты подмосковного «Витязя» нанесли поражение тольяттинской «Ладе» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Подольске, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Алексей Макеев (11-я минута), Антон Лазарев (14-я), Роман Хорак (28-я), Александр Никулин (37-я) и Артем Швец-Роговой (46-я). У «Лады», которая ранее лишилась шансов на попадание в плей-офф, забил Шейн Харпер (39-я).

«Витязь» в следующем матче 11 января примет екатеринбургский «Автомобилист», а «Лада» в этот же день на выезде встретится с московским ЦСКА.

Витязь 5:1
(2:0, 2:1, 1:0)
Лада
9.01.2018, 19:30 Зрители: 3500 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Артис Аболс
Вратари
Игорь Сапрыкин Александр Лазушин 40:00 (А. Красоткин 40:00)
1-й период
02:04 Сергей Гимаев
Рафаэль Ахметов 02:04
06:31 Борна Рендулич
10:01 Алексей Макеев (А. Никулин, М. Афиногенов)
13:38 Антон Лазарев (Д. Семин)
2-й период
27:27 Роман Горак (Б. Рендулич)
Игорь Скороходов 29:01
35:22
36:26 Александр Никулин (М. Афиногенов, А. Копейкин)
Шейн Харпер (К. Капустин, Ч. Геноуэй) 38:25
3-й период
Георгий Белоусов 43:08
45:04 Артем Швец-Роговой (А. Макеев, В. Мозик)
Денис Зернов 45:31
Статистика
4 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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