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«Витязь» обыграл «Ладу» в матче КХЛ
ПОДОЛЬСК (Московская область), 9 янв — РИА Новости. Хоккеисты подмосковного «Витязя» нанесли поражение тольяттинской «Ладе» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
ПОДОЛЬСК (Московская область), 9 янв — РИА Новости. Хоккеисты подмосковного «Витязя» нанесли поражение тольяттинской «Ладе» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Подольске, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Алексей Макеев (11-я минута), Антон Лазарев (14-я), Роман Хорак (28-я), Александр Никулин (37-я) и Артем
«Витязь» в следующем матче 11 января примет екатеринбургский «Автомобилист», а «Лада» в этот же день на выезде встретится с московским ЦСКА.
|Валерий Белов
|Артис Аболс
|Игорь Сапрыкин
|Александр Лазушин 40:00 (А. Красоткин 40:00)
|1-й период
|02:04
|Сергей Гимаев
|Рафаэль Ахметов
|02:04
|06:31
|Борна Рендулич
|10:01
|Алексей Макеев (А. Никулин, М. Афиногенов)
|13:38
|Антон Лазарев (Д. Семин)
|2-й период
|27:27
|Роман Горак (Б. Рендулич)
|Игорь Скороходов
|29:01
|35:22
|36:26
|Александр Никулин (М. Афиногенов, А. Копейкин)
|Шейн Харпер (К. Капустин, Ч. Геноуэй)
|38:25
|3-й период
|Георгий Белоусов
|43:08
|45:04
|Артем Швец-Роговой (А. Макеев, В. Мозик)
|Денис Зернов
|45:31
|4
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)