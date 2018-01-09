Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Медосмотр Трампа не предусматривает посещения психиатра
Что подарить ребенку на 3 года
"Это было что-то невообразимое": Путин о зацепившей его новости
Дженнифер Лоуренс рассмешила соцсети забавным макияжем
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис Блюз1
Флорида Пантерз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл Предаторз0
Эдмонтон Ойлерз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота Уайлд0
Калгари Флэймз0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава Сенаторз0
Чикаго Блэкхокс1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало Сэйбрз1
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон Кэпиталз3
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. КХЛ
9.01
Слован4
Металлург Мг3
Хоккей. КХЛ
9.01
ЦСКА4
Автомобилист3
Хоккей. КХЛ
9.01
Витязь5
Лада1
Хоккей. КХЛ
9.01
СКА4
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
9.01
Динамо Мн1
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
9.01
Йокерит3
Трактор0
Все события
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
СКА одержал третью победу подряд в КХЛ
Мостовой: Смолов и Кокорин — не великие футболисты
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
Дженнифер Лоуренс рассмешила соцсети забавным макияжем
Люди определили больных по лицу
Медосмотр Трампа не предусматривает посещения психиатра
Преступность в Москве хотят снизить путем сноса хрущевок
Ипотека станет доступнее, но не для всех
Фоторепортажи
9Олегу Романцеву — 64
26События 2017 года в фотографиях
9 января, источник: Р-Спорт

«Йокерит» победил «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Финский «Йокерит» победил челябинский «Трактор» и прервал серию из трех поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Хельсинки, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Брайан О’Нилл (1-я минута), Пекка Йормакка (40-я) и Никлас Енсен (47-я). Голкипер «Йокерита» Райан Заполски отразил 25 бросков, проведя девятый «сухой» матч в сезоне.

18-летний форвард финской команды Эли Толванен отметился в матче голевой передачей и установил новый рекорд результативности в КХЛ для игроков не старше 19 лет, набрав 33 очка. Прежний рекорд был установлен Евгением Кузнецовым в сезоне-2010/11.

«Йокерит» в следующем матче 11 января примет китайский «Куньлунь», а «Трактор» в тот же день сыграет в гостях с братиславским «Слованом».

Йокерит 3:0
(1:0, 1:0, 1:0)
Трактор
9.01.2018, 19:30 Зрители: 8892 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Анвар Гатиятулин
Вратари
Райан Запольски Павел Францоуз 46:07 (В. Демченко 46:07)
1-й период
00:54 Брайан О`Нилл (Э. Толванен)
05:53 Марко Анттила
2-й период
28:05 Оливер Лауридсен
39:45 Пекка Йормакка (Й. Норман, Н. Йенсен)
3-й период
46:07 Никлас Йенсен (П. Регин, М. Гилрой)
Статистика
4 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин
30 дней до Олимпиады: что нас там ждет?
СКА одержал третью победу подряд в КХЛ
Мостовой: Смолов и Кокорин — не великие футболисты
Караваев и «Спартак»: обзор трансферных слухов дня
«Ман Сити» одержал волевую победу в матче Кубка английской лиги
«Локомотив»: вместо Эдера — Дзюба?
Новости
Авто
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр Перед вами Жигули «шестерка» 1985 года выпуска. Этой машине 33 года! Но выглядит так она вовсе не из-за своего почетного возраста. Наоборот, эта машина даст фору многим более свежим автомобилям
Hi-Tech
Осторожно: обновление Windows ломает систему Компания приостановила распространение обновления систем против Meltdown и Spectre
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Жители Москвы и Санкт-Петербурга в новом году могут остаться почти без новых крупных ТЦ
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына Спортсменка оспаривает право опеки у бывшего бойфренда.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь