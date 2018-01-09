«Йокерит» победил «Трактор» в матче КХЛ
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Финский «Йокерит» победил челябинский «Трактор» и прервал серию из трех поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Финский «Йокерит» победил челябинский «Трактор» и прервал серию из трех поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Хельсинки, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Брайан О’Нилл (1-я минута), Пекка Йормакка (40-я) и Никлас Енсен (47-я). Голкипер «Йокерита» Райан Заполски отразил 25 бросков, проведя девятый «сухой» матч в сезоне.
18-летний форвард финской команды Эли Толванен отметился в матче голевой передачей и установил новый рекорд результативности в КХЛ для игроков не старше 19 лет, набрав 33 очка. Прежний рекорд был установлен Евгением Кузнецовым в сезоне-2010/11.
«Йокерит» в следующем матче 11 января примет китайский «Куньлунь», а «Трактор» в тот же день сыграет в гостях с братиславским «Слованом».
|Юкка Ялонен
|Анвар Гатиятулин
|Райан Запольски
|Павел Францоуз 46:07 (В. Демченко 46:07)
|1-й период
|00:54
|Брайан О`Нилл (Э. Толванен)
|05:53
|Марко Анттила
|2-й период
|28:05
|Оливер Лауридсен
|39:45
|Пекка Йормакка (Й. Норман, Н. Йенсен)
|3-й период
|46:07
|Никлас Йенсен (П. Регин, М. Гилрой)
|4
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)