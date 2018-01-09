«Йокерит» победил «Трактор» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Хельсинки, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Брайан О’Нилл (1-я минута), Пекка Йормакка (40-я) и Никлас Енсен (47-я). Голкипер «Йокерита» Райан Заполски отразил 25 бросков, проведя девятый «сухой» матч в сезоне.

18-летний форвард финской команды Эли Толванен отметился в матче голевой передачей и установил новый рекорд результативности в КХЛ для игроков не старше 19 лет, набрав 33 очка. Прежний рекорд был установлен Евгением Кузнецовым в сезоне-2010/11.