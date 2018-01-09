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ЦСКА4
Автомобилист3
Хоккей. КХЛ
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Витязь5
Лада1
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СКА4
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9 января, источник: ТАСС

ЦСКА одержал седьмую победу подряд, обыграв «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:3 одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (18-я минута), Сергей Шумаков (40), Валерий Ничушкин (44) и Иван Телегин (55). У гостей отличились Егор Миловзоров (12) и Анатолий Голышев (19, 58).

Эта победа стала для ЦСКА седьмой подряд, команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 115 очков. «Автомобилист» с 87 очками находится на третьем месте в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА 11 января дома сыграет с тольяттинской «Ладой», «Автомобилист» в тот же день на выезде встретится с подольским «Витязем».

ЦСКА 4:3
(1:2, 1:0, 2:1)
Автомобилист
9.01.2018, 19:30 Зрители: 4104 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Владимир Крикунов
Вратари
Илья Сорокин Владимир Сохатский 58:21
1-й период
03:49 Кирилл Капризов
09:35 Михаил Науменков
Егор Миловзоров (И. Крикунов, Ф. Паре) 11:24
17:52 Михаил Григоренко (К. Петров, А. Марченко)
Анатолий Голышев (Е. Чесалин) 18:36
2-й период
Михал Чайковски 23:18
Станислав Егоршев 38:06
39:57 Сергей Шумаков (А. Марченко, М. Шалунов)
3-й период
40:24 Богдан Киселевич
40:24 Богдан Киселевич
43:09 Валерий Ничушкин (М. Пашнин, И.И. Сорокин)
Виталий Попов 45:19
49:39 Максим Шалунов
54:14 Иван Телегин (С. Андронов)
55:56 Мэт Робинсон
Анатолий Голышев (А. Обидин, Д. Куляш) 57:41
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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