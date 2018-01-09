СКА одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Куньлунь»
ТАСС, 9 января.
ТАСС, 9 января.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (9-я, 59-я минуты), Никита Гусев (12) и Николай Прохоркин (36). У проигравших отличились Тейлор Бек (3) и Кори Кейн (13). Для СКА эта победа стала третьей подряд в КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции СКА, который ранее обеспечил себе место в
В следующем матче СКА примет ярославский «Локомотив», «Куньлунь» в гостях сыграет с хельсинкским «Йокеритом». Обе встречи пройдут 11 января.
В других матчах игрового дня подольский «Витязь» обыграл тольяттинскую «Ладу» — 5:1, «Йокерит» оказался сильнее челябинского «Трактора» — 3:0.
|Олег Знарок
|Бобби Карпентер
|Игорь Шестеркин
|Магнус Хелльберг 58:15
|1-й период
|Тэйлор Бек (Б. Дефацио)
|02:54
|03:58
|Сергей Плотников
|Лукас Лессио
|06:18
|08:15
|Сергей Плотников (В. Шипачев, Н. Гусев)
|11:52
|Никита Гусев (В. Шипачев, С. Плотников)
|Кори Кейн (Р. Ибрагимов, А. Костицын)
|12:22
|Кирилл Лебедев
|13:08
|Брэндон Йип
|18:04
|2-й период
|Кайл Чипчура
|26:30
|Кайл Чипчура
|26:30
|Брэндон Йип
|29:02
|35:00
|35:05
|Динар Хафизуллин
|35:19
|Николай Прохоркин (С. Широков)
|3-й период
|Ринат Ибрагимов
|47:06
|Жильбер Брюле
|57:16
|58:06
|Сергей Плотников (П. Херсли, В. Шипачев)
|4
|Штрафное время
|26
|8
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)