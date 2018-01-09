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ЦСКА4
Автомобилист3
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9.01
Витязь5
Лада1
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СКА4
Куньлунь2
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Динамо Мн1
Локомотив3
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9 января, источник: ТАСС

СКА одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Куньлунь»

ТАСС, 9 января. Санкт-петербургский СКА одержал победу над пекинским «Куньлунем» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (9-я, 59-я минуты), Никита Гусев (12) и Николай Прохоркин (36). У проигравших отличились Тейлор Бек (3) и Кори Кейн (13). Для СКА эта победа стала третьей подряд в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции СКА, который ранее обеспечил себе место в плей-офф КХЛ и победу в дивизионе Боброва, занимает первое место, набрав в 49 матчах 123 очка, «Куньлунь» на Востоке с 58 очками после 48 игр идет 11-м.

В следующем матче СКА примет ярославский «Локомотив», «Куньлунь» в гостях сыграет с хельсинкским «Йокеритом». Обе встречи пройдут 11 января.

В других матчах игрового дня подольский «Витязь» обыграл тольяттинскую «Ладу» — 5:1, «Йокерит» оказался сильнее челябинского «Трактора» — 3:0.

СКА 4:2
(2:2, 1:0, 1:0)
Куньлунь
9.01.2018, 19:30 Зрители: 12181 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Бобби Карпентер
Вратари
Игорь Шестеркин Магнус Хелльберг 58:15
1-й период
Тэйлор Бек (Б. Дефацио) 02:54
03:58 Сергей Плотников
Лукас Лессио 06:18
08:15 Сергей Плотников (В. Шипачев, Н. Гусев)
11:52 Никита Гусев (В. Шипачев, С. Плотников)
Кори Кейн (Р. Ибрагимов, А. Костицын) 12:22
Кирилл Лебедев 13:08
Брэндон Йип 18:04
2-й период
Кайл Чипчура 26:30
Кайл Чипчура 26:30
Брэндон Йип 29:02
35:00
35:05 Динар Хафизуллин
35:19 Николай Прохоркин (С. Широков)
3-й период
Ринат Ибрагимов 47:06
Жильбер Брюле 57:16
58:06 Сергей Плотников (П. Херсли, В. Шипачев)
Статистика
4 Штрафное время 26
8 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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