Все билеты на матч КХЛ на открытом воздухе в Риге проданы

«Все билеты на матч на открытом воздухе уже проданы, совершенно точно состоится аншлаг. КХЛ предложила нам провести такой матч, и мы согласились. Вместе с КХЛ и мэром города мы организуем эту игру, которая принесет много эмоций для наших зрителей. Надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой и результатом, для нас сейчас каждый матч важен», — сообщил Савицкис.