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9 января, источник: ТАСС

Все билеты на матч КХЛ на открытом воздухе в Риге проданы

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским «Динамо» и одноименной командой из Минска, который пройдет в столице Латвии, соберет аншлаг. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров рижского клуба Юрис Савицкис.

Встреча состоится 20 января на катке спортивного комплекса, который будет оборудован трибунами на 8,5 тыс. мест.

«Все билеты на матч на открытом воздухе уже проданы, совершенно точно состоится аншлаг. КХЛ предложила нам провести такой матч, и мы согласились. Вместе с КХЛ и мэром города мы организуем эту игру, которая принесет много эмоций для наших зрителей. Надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой и результатом, для нас сейчас каждый матч важен», — сообщил Савицкис.

До нынешнего сезона КХЛ не проводила матчей на открытом воздухе. Первая такая игра состоялась 2 декабря в Хельсинки, где местный «Йокерит» уступил петербургскому СКА со счетом 3:4. Встреча стала самой посещаемой в истории лиги и собрала 17 645 зрителей.

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