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9 января, источник: ТАСС

Хоккеист Жердев продолжит карьеру в одном из европейских клубов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев продолжит карьеру в одном из европейских клубов. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Юрий Николаев.

Во вторник рижский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» и российский хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Жердев продолжит карьеру в Европе. Варианты прорабатываются», — сказал Николаев.

Текущий сезон Жердев начинал в составе нижнекамского «Нефтехимика», но 21 сентября стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 26 сентября хоккеист перешел в рижское «Динамо». 33-летний игрок в составе латвийской команды провел 18 матчей в нынешнем сезоне, в которых набрал 5 очков (3 гола + 2 передачи).

В 2003 году Жердев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим четвертым номером. В НХЛ он выступал за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию», проведя в общей сложности 421 матч, забросив 115 шайб и отдав 146 передач. В Континентальной хоккейной лиге в активе нападающего 340 игр и 208 (68+140) очков. Жердев дважды становился чемпионом мира в составе сборной России (2009, 2012).

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