Отчет о матче КХЛ «Амур» — «Барыс» 3:1

Начало встречи протекало практически без бросков. На 5-й минуте Савченко и Ушенин попытались немного освежить игру, размяв кулаки. Оба получили большие штрафы за драку, но свежих эмоций в игру эта потасовка особо не принесла. Первый период завершился без заброшенных шайб.



Второй период «Амур» провёл гораздо агрессивнее. В начале отрезка Кудрявцев совершил ряд отличных спасений, но на 31-й минуте выручить не смог. «Амур» заработал большинство и навалом буквально затолкал шайбу в ворота — автором гола стал Коларж. Хозяева стремились развить преимущество, Кудрявцев был великолепен.



После неудачного периода «Барыс» активизировался и тут же заработал большинство. Роман Старченко отдал под синюю Даллмэну и Кевин точно бросил в ближний, Райт хорошо закрыл обзор вратарю. Однако «Амур» стремительно ответил двумя шайбами — отметились Горшков и Бердюков, установивший окончательный счёт.



В четверг «Барыс» сыграет во Владивостоке против «Адмирала».