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9 января, источник: Sports.kz

Отчет о матче КХЛ «Амур» — «Барыс» 3:1

Астанинский «Барыс» в матче КХЛ в Хабаровске сыграл с «Амуром».

Начало встречи протекало практически без бросков. На 5-й минуте Савченко и Ушенин попытались немного освежить игру, размяв кулаки. Оба получили большие штрафы за драку, но свежих эмоций в игру эта потасовка особо не принесла. Первый период завершился без заброшенных шайб.

Второй период «Амур» провёл гораздо агрессивнее. В начале отрезка Кудрявцев совершил ряд отличных спасений, но на 31-й минуте выручить не смог. «Амур» заработал большинство и навалом буквально затолкал шайбу в ворота — автором гола стал Коларж. Хозяева стремились развить преимущество, Кудрявцев был великолепен.

После неудачного периода «Барыс» активизировался и тут же заработал большинство. Роман Старченко отдал под синюю Даллмэну и Кевин точно бросил в ближний, Райт хорошо закрыл обзор вратарю. Однако «Амур» стремительно ответил двумя шайбами — отметились Горшков и Бердюков, установивший окончательный счёт.

В четверг «Барыс» сыграет во Владивостоке против «Адмирала».

Амур 3:1
(0:0, 1:0, 2:1)
Барыс
9.01.2018, 12:30 Зрители: 6811 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Галым Мамбеталиев
Вратари
Юха Метсола Сергей Кудрявцев
1-й период
04:53 Вячеслав Ушенин
Роман Савченко 04:53
2-й период
Линден Вей 29:15
31:00 Ян I Коларж (Т. Зогорна)
3-й период
40:04 Богдан Потехин
Кевин Даллмэн (Р. Старченко, А. Маклюков) 41:48
42:08 Александр Горшков (Д. Клопов, М. Йордан)
43:26 Георгий Бердюков
49:48 Иван Беляков
Найджел Доус 49:48
Даррен Дитц 50:56
Даррен Дитц 50:56
51:48 Иван Беляков
Найджел Доус 51:48
55:59 Томаш Зогорна
Максим Семенов 55:59
58:17
Статистика
13 Штрафное время 27
3 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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