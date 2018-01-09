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9 января, источник: Чемпионат.com

«Адмирал» выиграл второй матч под руководством Разина, одолев «Югру»

Во Владивостоке местный «Адмирал» взял верх над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 2:1.

Источник: РИА "Новости"

«Моряки» выиграли второй матч подряд под руководством главного тренера Андрея Разина.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Денис Вихарев и Иван Глазков. Единственный гол в команде Анатолия Емелина записал на свой счёт Антон Королёв.

Адмирал 2:1
(0:1, 1:0, 1:0)
Югра
9.01.2018, 12:30 Зрители: 3881 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Андрей Разин Анатолий Емелин
Вратари
Никита Серебряков Илья Проскуряков 58:11
1-й период
Егор Журавлев 01:20
14:31 Самвел Мнацян
14:31 Самвел Мнацян
Антон Королев (В-М. Савинайнен, Т. Виклунд) 15:35
2-й период
Павел Шэн 27:50
29:45
34:04 Денис Вихарев (А. Земченок)
Александр Угольников 37:20
3-й период
46:04 Иван Мищенко
Ондржей Витасек 50:18
53:32 Иван Глазков (В. Бутузов, Е.А. Яковлев)
55:30 Иван Глазков
Павел Шэн 55:30
Овертайм
Александр Угольников 60:00
Максим Пестушко 60:00
Статистика
31 Штрафное время 30
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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