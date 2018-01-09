Война, которую разожгли журналисты.
«Адмирал» выиграл второй матч под руководством Разина, одолев «Югру»
Во Владивостоке местный «Адмирал» взял верх над
Во Владивостоке местный «Адмирал» взял верх над
«Моряки» выиграли второй матч подряд под руководством главного тренера Андрея Разина.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Денис Вихарев и Иван Глазков. Единственный гол в команде Анатолия Емелина записал на свой счёт Антон Королёв.
|Андрей Разин
|Анатолий Емелин
|Никита Серебряков
|Илья Проскуряков 58:11
|1-й период
|Егор Журавлев
|01:20
|14:31
|Самвел Мнацян
|14:31
|Самвел Мнацян
|Антон Королев (В-М. Савинайнен, Т. Виклунд)
|15:35
|2-й период
|Павел Шэн
|27:50
|29:45
|34:04
|Денис Вихарев (А. Земченок)
|Александр Угольников
|37:20
|3-й период
|46:04
|Иван Мищенко
|Ондржей Витасек
|50:18
|53:32
|Иван Глазков (В. Бутузов, Е.А. Яковлев)
|55:30
|Иван Глазков
|Павел Шэн
|55:30
|Овертайм
|Александр Угольников
|60:00
|Максим Пестушко
|60:00
|31
|Штрафное время
|30
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)