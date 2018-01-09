10 оставшихся интриг регулярного чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Покажет ли СКА лучший процент набранных очков в «регулярках» КХЛ?

Регулярный чемпионат 10-го сезона лиги подходит к концу, за победу в гладком первенстве реально борются ещё две команды, но делать интригу из очередного противостояния ЦСКА и СКА за кубок Континента не стоит. Семь из оставшихся восьми матчей питерцы проведут дома и вряд ли растеряют восьмиочковый отрыв от московских «армейцев».

Такой благоприятный календарь для СКА говорит не только о том, что питерцы, скорее всего, второй раз в истории выиграют регулярный чемпионат КХЛ, но и о возможности сделать это с рекордным показателем. Речь о проценте набранных очков, который сейчас у СКА составляет 83,3% и может ещё улучшиться. На данный момент рекордсменом является «Салават Юлаев», показывавший 76,8% в первых двух сезонах КХЛ. В нынешнем чемпионате СКА может не только существенно превзойти показатель уфимцев, но и вообще набрать самое большое количество очков в рамках «регулярок» КХЛ (сейчас у СКА 120 баллов, а лучший результат в сезоне-2014/15 показал ЦСКА — 139 очков).

«Спартак», «Северсталь», «Динамо» Москва — кто станет третьим лишним?

К концу сезона в Западной конференции вырисовывается довольно интригующая ситуация: на два последних места в плей-офф, очевидно, будут претендовать три команды. Это «Спартак», «Северсталь» и московское «Динамо». Конечно, у череповчан и красно-белых есть все шансы побороться и за 5−6-ю строчку, но нестабильное выступление этих команд в сезоне вряд ли позволит им подняться выше. А вот «Динамо» пока аутсайдер сражения за плей-офф, и сейчас бело-голубые явно не думают о чём-то большем, чем просто попадание в кубковую восьмёрку. У подопечных Владимира Воробьёва всего на одно очко меньше, чем у «Северстали», но сыграно на две игры больше. Важнейшими матчами для «Динамо» станут два дерби со «Спартаком». В них, возможно, и решится судьба последних путёвок в плей-офф Запада.

Впрочем, самым тяжёлым в конце сезона выглядит календарь «Северстали». Череповчане сыграют с «Салаватом», «Локомотивом», ЦСКА, СКА, проведут две встречи с крайне мотивированным «Торпедо» и одну — с прямым конкурентом «Спартаком». Так что концовка «регулярки» обещает подарить нам увлекательнейшую борьбу за плей-офф, в которой всё могут решить даже не набранные очки, а дополнительные показатели.

Удержится ли «Торпедо» в первой пятёрке Запада?

Расстановка сил на Западе сейчас более-менее ясна: СКА, ЦСКА, «Локомотив» и «Йокерит» непоколебимы на первых четырёх позициях, «Спартак», «Северсталь» и московское «Динамо» сражаются за плей-офф, а «Торпедо» и ХК «Сочи» зависли в середине кубковой восьмёрки. При этом у нижегородского коллектива сыграно на несколько матчей больше, чем у ближайших преследователей, а игра «Торпедо» в последнее время снова разладилась.



В связи с этим важным вопросом для подопечных Петериса Скудры становится попадание в пятёрку Запада. «Торпедо» практически весь сезон держалось пятой строчки, отпустив вперёд только признанных грандов, и её потеря может серьёзно ударить по психологии коллектива. Сейчас команда потерпела уже шесть поражений подряд, в связи с чем рискует скатиться вниз. На пятки наступает ХК «Сочи», неподалёку «Спартак», а у этих команд на две сыгранные встречи меньше. Продолжив проигрывать, «Торпедо» опустится до борьбы за плей-офф, но несколько собственных побед и осечек конкурентов вновь сделают из нижегородцев лучшую команду второго эшелона Запада.

Кто выиграет дивизион Харламова и Восток?

Если на Западе настоящая борьба продолжается только в середине таблице, то на Востоке сражение идёт по всем фронтам. Один из главных вопросов — кто займёт первое место в конференции? И единственное, что можно сказать почти наверняка — это будет команда из дивизиона Харламова. Первая команда дивизиона Чернышёва — «Авангард» — лишь пятая по общему количеству очков на Востоке, а лучшие «харламовцы» «привозят» омичам гандикап в 7−8 очков.



До недавнего времени на победу в дивизионе и конференции всерьёз претендовали сразу три команды: «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Автомобилист». Но последние неудачи нижнекамцев отбросили их в середину кубковой восьмёрки, и на корону Востока пока два реальных кандидата. Казанцев и уральцев разделяет всего один балл в таблице, причём по потерянным очкам лидирует в конференции как раз «Автомобилист». До конца сезона «Ак Барс» практически все встречи проведёт дома, но у подопечных Владимира Крикунова попроще выглядит список соперников. Так что вполне реально, что на Востоке будет новый и довольно неожиданный победитель.

Останется ли «Авангард» на втором месте Востока?

Дивизион Чернышёва в этом сезоне слаб как никогда, но правила есть правила. Лучшая команда этой семёрки занимает одно из двух лидирующих мест в конференции, и второе место Востока уже давно удерживает «Авангард». Какое-то время на пятки омичам наступал «Барыс», но после Кубка Карьяла астанинцы попали в глубочайший кризис, в котором находятся до сих пор. Сейчас самым опасным преследователем для «Авангарда» является «Салават Юлаев», но уфимцам не хватает стабильности, чтобы совершить решающий рывок.



Что касается омичей, то удерживать вторую строчку им жизненно необходимо. Потеря лидерства в дивизионе отправит «ястребов» сразу на шестое место в конференции и фактически включит в борьбу за плей-офф. Второе же место позволит начать игры на вылет на домашней площадке, да ещё и с большой долей вероятности получить не самую сложную кубковую сетку. Такие же преимущества ожидают и «Салават», которому есть резон догонять «Авангард». Тем более, что последние шесть встреч чемпионата уфимцы проведут дома, и болельщики будут требовать от них только побед.

Выйдет ли «Амур» в плей-офф во второй раз в КХЛ?

Хабаровский клуб стал одним из открытий нынешнего сезона, и сейчас «Амур» весьма близок к выходу в плей-офф. Первый и пока последний раз в КХЛ такое случалось шесть лет назад, когда в дальневосточной команде работал эксцентричный финн Ханну Йортикка. Сейчас спокойный и методичный Андрей Мартемьянов имеет все шансы повторить тот результат.

«Амур» находится на девятом месте Востока, отставая от «Сибири» на одно очко и имея две игры в запасе. Но хабаровских болельщиков беспокоит две вещи: в последних матчах их команда потерпела три подряд поражения, а новосибирцы с приходом Владимира Юрзинова преобразились в лучшую сторону. Да и если сравнивать календари команд в оставшейся части «регулярки», то график «Амура» выглядит тяжелее. Хабаровчанам предстоит западный выезд по маршруту Минск-Рига-Санкт-Петербург-Ярославль, спаренные игры в Китае и лишь три домашние встречи, в то время как «Сибирь» большую часть матчей проведёт в Новосибирске, а в гости не уедет дальше Урала. Поэтому прямо сейчас шансы «Сибири» сыграть в плей-офф выглядят предпочтительнее, но и «Амур» может в очередной раз по ходу этого сезона всех удивить.

Кто займёт последнее место в лиге?

Большей части болельщиков, конечно, всё равно, кто станет последним в сводной таблице КХЛ, но для команд, потерявших шансы на плей-офф и находящихся внизу таблицы, мотивация не стать худшей командой сезона — единственная в оставшейся части чемпионата. На данный момент 27 место в лиге занимает рижское «Динамо», но у латвийской команды небольшое отставание от других команд и несколько игр в запасе. На Западе рижане наверняка постараются обогнать «Слован», а в общей таблице можно оставить позади ещё и «Ладу» с «Югрой». У тольяттинцев и ханты-мансийцев своя мотивация — эти команды находятся в группе риска, и нынешний сезон может стать для них последним в КХЛ, а значит, в оставшихся играх нужно показать хороший спортивный результат, чтобы иметь хоть какую-то надежду.

Побьёт ли Толванен рекорд Капризова?

От командных интриг переходим к индивидуальным. В оставшееся до конца чемпионата время может быть побит один из рекордов КХЛ. Речь о достижении Кирилла Капризова, которого он добился в прошлом сезоне. Молодой форвард «Салавата Юлаева» стал самым результативным игроком КХЛ, не достигшим 20 лет, настреляв 42 (20 + 22) очка. До Капризова рекорд результативности для молодых хоккеистов пять лет удерживал Евгений Кузнецов.



Сейчас достижение форварда уже ЦСКА может не простоять и года. В КХЛ в этом сезоне появился талантливейший 18-летний финн Ээли Толванен, который с первого же матча в лиге, в котором он оформил хет-трик, стал покушаться на рекорд Капризова. На данный момент у Толванена 32 (17 + 15) очков, а у «Йокерита» впереди 10 матчей «регулярки». Набрать минимум 11 очков за это время — вполне выполнимая задача для финского вундеркинда.

Кто станет лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ?

За звание самых результативных хоккеистов десятого сезона лиги идёт нешуточная борьба, и впервые за много лет в ней практически не участвует Сергей Мозякин. Капитан «Магнитки» проводит для своего уровня достаточно серый сезон, а в КХЛ «зажигают» другие.

В бомбардирской номинации лидируют форварды СКА Илья Ковальчук и Никита Гусев. У Ковальчука 57 (30 + 27) очков, Гусев набрал 55 (21 + 34) балла. На третьем месте с 52 (17 + 35) очками идёт Линден Вей, но в последних встречах канадец, как и весь «Барыс» выглядит неубедительно, поэтому звание самого результативного игрока чемпионата, скорее всего, разыграют нападающие питерского клуба.



А вот в снайперской гонке пока на первом месте Найджел Доус из «Барыса», но едет он до сих пор на багаже первой части чемпионата, когда Доус забрасывал практически в каждой игре, зачастую не по одной шайбе. У Найджела сейчас 31 гол, но в последних 13 встречах — всего три шайбы. Снижением результативности Доуса пользуется Илья Ковальчук: нападающий СКА забросил уже 30 шайб и к концу сезона может прийти в статусе не только лучшего бомбардира, но и главного снайпера лиги.

Будут ли ещё тренерские отставки до конца сезона?