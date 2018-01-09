10 оставшихся интриг регулярного чемпионата КХЛ
Они существуют.
Они существуют.
Покажет ли СКА лучший процент набранных очков в «регулярках» КХЛ?
Регулярный чемпионат 10-го сезона лиги подходит к концу, за победу в гладком первенстве реально борются ещё две команды, но делать интригу из очередного противостояния ЦСКА и СКА за кубок Континента не стоит. Семь из оставшихся восьми матчей питерцы проведут дома и вряд ли растеряют восьмиочковый отрыв от московских «армейцев».
Такой благоприятный календарь для СКА говорит не только о том, что питерцы, скорее всего, второй раз в истории выиграют регулярный чемпионат КХЛ, но и о возможности сделать это с рекордным показателем. Речь о проценте набранных очков, который сейчас у СКА составляет 83,3% и может ещё улучшиться. На данный момент рекордсменом является «Салават Юлаев», показывавший 76,8% в первых двух сезонах КХЛ. В нынешнем чемпионате СКА может не только существенно превзойти показатель уфимцев, но и вообще набрать самое большое количество очков в рамках «регулярок» КХЛ (сейчас у СКА 120 баллов, а лучший результат в сезоне-2014/15 показал ЦСКА — 139 очков).
«Спартак», «Северсталь», «Динамо» Москва — кто станет третьим лишним?
К концу сезона в Западной конференции вырисовывается довольно интригующая ситуация: на два последних места в
Впрочем, самым тяжёлым в конце сезона выглядит календарь «Северстали». Череповчане сыграют с «Салаватом», «Локомотивом», ЦСКА, СКА, проведут две встречи с крайне мотивированным «Торпедо» и одну — с прямым конкурентом «Спартаком». Так что концовка «регулярки» обещает подарить нам увлекательнейшую борьбу за
Удержится ли «Торпедо» в первой пятёрке Запада?
Расстановка сил на Западе сейчас
В связи с этим важным вопросом для подопечных Петериса Скудры становится попадание в пятёрку Запада. «Торпедо» практически весь сезон держалось пятой строчки, отпустив вперёд только признанных грандов, и её потеря может серьёзно ударить по психологии коллектива. Сейчас команда потерпела уже шесть поражений подряд, в связи с чем рискует скатиться вниз. На пятки наступает ХК «Сочи», неподалёку «Спартак», а у этих команд на две сыгранные встречи меньше. Продолжив проигрывать, «Торпедо» опустится до борьбы за
Кто выиграет дивизион Харламова и Восток?
Если на Западе настоящая борьба продолжается только в середине таблице, то на Востоке сражение идёт по всем фронтам. Один из главных вопросов — кто займёт первое место в конференции? И единственное, что можно сказать почти наверняка — это будет команда из дивизиона Харламова. Первая команда дивизиона Чернышёва — «Авангард» — лишь пятая по общему количеству очков на Востоке, а лучшие «харламовцы» «привозят» омичам гандикап в 7−8 очков.
До недавнего времени на победу в дивизионе и конференции всерьёз претендовали сразу три команды: «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Автомобилист». Но последние неудачи нижнекамцев отбросили их в середину кубковой восьмёрки, и на корону Востока пока два реальных кандидата. Казанцев и уральцев разделяет всего один балл в таблице, причём по потерянным очкам лидирует в конференции как раз «Автомобилист». До конца сезона «Ак Барс» практически все встречи проведёт дома, но у подопечных Владимира Крикунова попроще выглядит список соперников. Так что вполне реально, что на Востоке будет новый и довольно неожиданный победитель.
Останется ли «Авангард» на втором месте Востока?
Дивизион Чернышёва в этом сезоне слаб как никогда, но правила есть правила. Лучшая команда этой семёрки занимает одно из двух лидирующих мест в конференции, и второе место Востока уже давно удерживает «Авангард».
Что касается омичей, то удерживать вторую строчку им жизненно необходимо. Потеря лидерства в дивизионе отправит «ястребов» сразу на шестое место в конференции и фактически включит в борьбу за
Выйдет ли «Амур» в
Хабаровский клуб стал одним из открытий нынешнего сезона, и сейчас «Амур» весьма близок к выходу в
«Амур» находится на девятом месте Востока, отставая от «Сибири» на одно очко и имея две игры в запасе. Но хабаровских болельщиков беспокоит две вещи: в последних матчах их команда потерпела три подряд поражения, а новосибирцы с приходом Владимира Юрзинова преобразились в лучшую сторону. Да и если сравнивать календари команд в оставшейся части «регулярки», то график «Амура» выглядит тяжелее. Хабаровчанам предстоит западный выезд по маршруту Минск-Рига-Санкт-Петербург-Ярославль, спаренные игры в Китае и лишь три домашние встречи, в то время как «Сибирь» большую часть матчей проведёт в Новосибирске, а в гости не уедет дальше Урала. Поэтому прямо сейчас шансы «Сибири» сыграть в
Кто займёт последнее место в лиге?
Большей части болельщиков, конечно, всё равно, кто станет последним в сводной таблице КХЛ, но для команд, потерявших шансы на
Побьёт ли Толванен рекорд Капризова?
От командных интриг переходим к индивидуальным. В оставшееся до конца чемпионата время может быть побит один из рекордов КХЛ. Речь о достижении Кирилла Капризова, которого он добился в прошлом сезоне. Молодой форвард «Салавата Юлаева» стал самым результативным игроком КХЛ, не достигшим 20 лет, настреляв 42 (20 + 22) очка. До Капризова рекорд результативности для молодых хоккеистов пять лет удерживал Евгений Кузнецов.
Сейчас достижение форварда уже ЦСКА может не простоять и года. В КХЛ в этом сезоне появился талантливейший 18-летний финн Ээли Толванен, который с первого же матча в лиге, в котором он оформил
Кто станет лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ?
За звание самых результативных хоккеистов десятого сезона лиги идёт нешуточная борьба, и впервые за много лет в ней практически не участвует Сергей Мозякин. Капитан «Магнитки» проводит для своего уровня достаточно серый сезон, а в КХЛ «зажигают» другие.
В бомбардирской номинации лидируют форварды СКА Илья Ковальчук и Никита Гусев. У Ковальчука 57 (30 + 27) очков, Гусев набрал 55 (21 + 34) балла. На третьем месте с 52 (17 + 35) очками идёт Линден Вей, но в последних встречах канадец, как и весь «Барыс» выглядит неубедительно, поэтому звание самого результативного игрока чемпионата, скорее всего, разыграют нападающие питерского клуба.
А вот в снайперской гонке пока на первом месте Найджел Доус из «Барыса», но едет он до сих пор на багаже первой части чемпионата, когда Доус забрасывал практически в каждой игре, зачастую не по одной шайбе. У Найджела сейчас 31 гол, но в последних 13 встречах — всего три шайбы. Снижением результативности Доуса пользуется Илья Ковальчук: нападающий СКА забросил уже 30 шайб и к концу сезона может прийти в статусе не только лучшего бомбардира, но и главного снайпера лиги.
Будут ли ещё тренерские отставки до конца сезона?
Большей части команд до конца «регулярки» осталось провести 6−7 матчей, а потому говорить о возможных увольнениях тренеров вроде как не приходится. Все необходимые изменения на тренерских мостиках сделаны, да и смысла в перестановках под занавес сезона никакого нет. Однако, в России и в КХЛ может случиться всё что угодно: наша лига знает примеры, когда клубы увольняли тренеров прямо перед стартовой игрой
Поэтому у менеджеров клубов, которые захотят в последний момент изменить ситуацию к лучшему, есть все возможности для этого, на рынке присутствуют свободные специалисты, и вполне возможно, что сезон отставок в КХЛ ещё не закрыт.