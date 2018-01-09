Голеадоры и трудяги. Найджел Доус, Мартен Сен-Пьер и другие лидеры «Барыса»

Лидер атак и капитан «Барыса» Найджел Доус с 31-й забитой шайбой остается на первом месте в споре снайперов, опережая на один гол Илью Ковальчука из СКА.

Восьмым в Лиге по силовым приемам идет нападающий Константин Пушкарев, а защитник Александр Липин входит в ТОП-30 по заблокированным броскам. Нападающий Мартен Сен-Пьер уехал в «Адмирал» еще в ноябре, но в «Барысе» его показатель полезности еще никому не удалось обойти.

Бомбардиры:

1. Линден Вей — 52 очка в 48 матчах (третий номер в КХЛ).

2. Найджел Доус — 46 очков в 38 матчах (пятый номер в КХЛ).

3. Мэттью Фрэттин — 29 очков в 40 матчах.

Снайперы:

1. Найджел Доус — 31 гол в 38 матчах (первый номер в КХЛ).

2. Линден Вей — 17 голов в 48 матчах.

3. Мэттью Фрэттин — 11 голов в 40 матчах.

Ассистенты:

1. Линден Вей — 35 передач в 48 матчах (второй номер в КХЛ).

2. Кевин Даллмэн — 20 передач в 46 матчах.

3. Мэттью Фрэттин — 18 передач в 40 матчах.

«Плюс-минус»:

1. Мартен Сен-Пьер — «+7».

2. Джордон Сауторн, Валерий Орехов и Константин Пушкарев — «+3».

3. Линдер Вей и Найджел Доус — «+2».

Победные шайбы:

1. Найджел Доус — семь голов (первый номер в КХЛ).

2. Мартен Сен-Пьер и Мэттью Фрэттин — по четыре гола.

3. Роман Савченко, Константин Пушкарев, Линден Вей, Никита Михайлис, Роман Старченко и Дмитрий Шевченко — по одному голу.

Нарушители:

1. Мэттью Фрэттин — 64 минуты штрафа.

2. Линден Вей — 62 минуты.

3. Павел Акользин — 61 минута.

Время, проведенное на льду (среднее за один матч):

1. Кевин Даллмэн — 22 минуты и 54 секунды.

2. Линден Вей — 21 минута и 59 секунд (первый номер среди нападающих КХЛ).

3. Найджел Доус — 21 минута и 13 секунд (второй номер среди нападающих КХЛ).

Силовые приемы:

1. Константин Пушкарев — 91 прием.

2. Павел Акользин — 80 приемов.

3. Александр Липин — 79 приемов.

Блокированные броски:

1. Александр Липин — 65 бросков.

2. Максим Семенов — 49 бросков.

3. Роман Савченко — 45 броксов.

Фолы, заработанные на себе:

1. Павел Акользин — 20 фолов.

2. Мэттью Фрэттин — 19 фолов.

3. Найджел Доус — 18 фолов.