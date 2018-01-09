Голеадоры и трудяги. Найджел Доус, Мартен Сен-Пьер и другие лидеры «Барыса»

Лидер атак и капитан «Барыса» Найджел Доус с 31-й забитой шайбой остается на первом месте в споре снайперов, опережая на один гол Илью Ковальчука из СКА.
Восьмым в Лиге по силовым приемам идет нападающий Константин Пушкарев, а защитник Александр Липин входит в ТОП-30 по заблокированным броскам. Нападающий Мартен Сен-Пьер уехал в «Адмирал» еще в ноябре, но в «Барысе» его показатель полезности еще никому не удалось обойти.
1. Линден Вей — 52 очка в 48 матчах (третий номер в КХЛ).
2. Найджел Доус — 46 очков в 38 матчах (пятый номер в КХЛ).
3. Мэттью Фрэттин — 29 очков в 40 матчах.
1. Найджел Доус — 31 гол в 38 матчах (первый номер в КХЛ).
2. Линден Вей — 17 голов в 48 матчах.
3. Мэттью Фрэттин — 11 голов в 40 матчах.
1. Линден Вей — 35 передач в 48 матчах (второй номер в КХЛ).
2. Кевин Даллмэн — 20 передач в 46 матчах.
3. Мэттью Фрэттин — 18 передач в 40 матчах.
1. Мартен Сен-Пьер — «+7».
2. Джордон Сауторн, Валерий Орехов и Константин Пушкарев — «+3».
3. Линдер Вей и Найджел Доус — «+2».
1. Найджел Доус — семь голов (первый номер в КХЛ).
2. Мартен Сен-Пьер и Мэттью Фрэттин — по четыре гола.
3. Роман Савченко, Константин Пушкарев, Линден Вей, Никита Михайлис, Роман Старченко и Дмитрий Шевченко — по одному голу.
1. Мэттью Фрэттин — 64 минуты штрафа.
2. Линден Вей — 62 минуты.
3. Павел Акользин — 61 минута.
Время, проведенное на льду (среднее за один матч):
1. Кевин Даллмэн — 22 минуты и 54 секунды.
2. Линден Вей — 21 минута и 59 секунд (первый номер среди нападающих КХЛ).
3. Найджел Доус — 21 минута и 13 секунд (второй номер среди нападающих КХЛ).
1. Константин Пушкарев — 91 прием.
2. Павел Акользин — 80 приемов.
3. Александр Липин — 79 приемов.
1. Александр Липин — 65 бросков.
2. Максим Семенов — 49 бросков.
3. Роман Савченко — 45 броксов.
Фолы, заработанные на себе:
1. Павел Акользин — 20 фолов.
2. Мэттью Фрэттин — 19 фолов.
3. Найджел Доус — 18 фолов.
Напомним, в следующем матче «Барыс» сыграет с «Амуром» в Хабаровске. Игра состоится завтра, 9 января. Исполняющий обязанности главного тренера казахстанского клуба Галым Мамбеталиев определился с составом команды на выездную серию.