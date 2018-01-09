Джанашия выкупил 100% акций команды через электронный аукцион, продлившийся с 28 декабря 2017 года по 5 декабря 2018-го.
«Адмирал» сыграет с «Югрой» сегодня, 9 января
Начало встречи в 19:30.
Начало встречи в 19:30.
В очередном домашнем матче новогодней серии «Адмирал» сыграет с «Югрой» из
Команды сыграли между собой уже девять раз. Все матчи закончились в основное время. До прошлого сезона соперники регулярно обменивались победами, но в чемпионате 2016/2017 приморцы сумели победить дважды, выиграли моряки и в первом матче этого чемпионата 3:1. Разница шайб 24−18. Штраф: 87−111. Из четырех матчей во Владивостоке «Адмирал» победил в двух.
В семи встречах чаще всего отличались «моряки» Александров, Барбашев и Горшков, а также «мамонты» Андерссон, Гусев, Рассказов. У всех по две заброшенные шайбы.