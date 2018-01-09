«Адмирал» сыграет с «Югрой» сегодня, 9 января

В очередном домашнем матче новогодней серии «Адмирал» сыграет с «Югрой» из Ханты-Мансийска сегодня, 9 января, в 19:30, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба «Адмирал».

Команды сыграли между собой уже девять раз. Все матчи закончились в основное время. До прошлого сезона соперники регулярно обменивались победами, но в чемпионате 2016/2017 приморцы сумели победить дважды, выиграли моряки и в первом матче этого чемпионата 3:1. Разница шайб 24−18. Штраф: 87−111. Из четырех матчей во Владивостоке «Адмирал» победил в двух.