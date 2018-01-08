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07:45 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» одержал четвертую победу подряд, обыграв рижское «Динамо» в матче КХЛ

ТАСС, 8 января. «Сочи» со счетом 4:3 по буллитам одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Макмиллан (12-я минута) и Микелис Редлихс (21, 35).

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За гостей отличились Эрик О’Делл (10) и Шон Коллинз (41, 60), победный буллит реализовал Вадим Хлопотов.

«Динамо» занимает последнее место (13) в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка после 47 матчей. Рижская команда потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ. «Сочи» одержал четвертую подряд победу и располагается на шестом месте с 78 очками (49 игр).

В следующем матче рижский клуб дома сыграет с казанским «Ак Барсом» 10 января, «Сочи» в тот же день на выезде встретится со «Спартаком».

Динамо Р 3:4 Б
(1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Сочи
8.01.2018, 20:30 Зрители: 3468 Регулярный чемпионат Арена Рига
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Сергей Зубов
Вратари
Мантас Армалис 65:00 (Я. Калныньш 65:00) Дмитрий Шикин 58:47 (Д. Шикин 59:29)
1-й период
Евгений Лапенков 07:22
Никита Лисов 07:48
Эрик О`Делл 09:36
11:28 Брэндон Макмиллан (У. Балинскис, Ф. Разгалс)
13:12 Гунтис Галвиньш
Александр Акмальдинов 16:07
Руслан Педан 19:05
2-й период
20:14 Микелис Редлихс (Л. Дарзиньш, М. Индрашис)
34:09 Микелис Редлихс (Л. Дарзиньш, М. Бичевскис)
36:12
37:23 Ансси Салмела
Эрик О`Делл 37:23
3-й период
Шон I Коллинс (Е. Лапенков, Ю. Йокипакка) 40:33
41:31
Шон I Коллинс (Ю. Йокипакка, Д. Лугин) 59:29
Серия буллитов - победный бросок
В. Хлопотов
Статистика
4 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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