«Сочи» одержал четвертую победу подряд, обыграв рижское «Динамо» в матче КХЛ
ТАСС, 8 января. «Сочи» со счетом 4:3 по буллитам одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 8 января. «Сочи» со счетом 4:3 по буллитам одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Макмиллан (12-я минута) и Микелис Редлихс (21, 35).
За гостей отличились Эрик О’Делл (10) и Шон Коллинз (41, 60), победный буллит реализовал Вадим Хлопотов.
«Динамо» занимает последнее место (13) в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка после 47 матчей. Рижская команда потеряла шансы на выход в
В следующем матче рижский клуб дома сыграет с казанским «Ак Барсом» 10 января, «Сочи» в тот же день на выезде встретится со «Спартаком».
|Гиртс Анкипанс
|Сергей Зубов
|Мантас Армалис 65:00 (Я. Калныньш 65:00)
|Дмитрий Шикин 58:47 (Д. Шикин 59:29)
|1-й период
|Евгений Лапенков
|07:22
|Никита Лисов
|07:48
|Эрик О`Делл
|09:36
|11:28
|Брэндон Макмиллан (У. Балинскис, Ф. Разгалс)
|13:12
|Гунтис Галвиньш
|Александр Акмальдинов
|16:07
|Руслан Педан
|19:05
|2-й период
|20:14
|Микелис Редлихс (Л. Дарзиньш, М. Индрашис)
|34:09
|Микелис Редлихс (Л. Дарзиньш, М. Бичевскис)
|36:12
|37:23
|Ансси Салмела
|Эрик О`Делл
|37:23
|3-й период
|Шон I Коллинс (Е. Лапенков, Ю. Йокипакка)
|40:33
|41:31
|Шон I Коллинс (Ю. Йокипакка, Д. Лугин)
|59:29
|В. Хлопотов
|4
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)