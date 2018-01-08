«Сочи» одержал четвертую победу подряд, обыграв рижское «Динамо» в матче КХЛ

«Динамо» занимает последнее место (13) в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка после 47 матчей. Рижская команда потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ. «Сочи» одержал четвертую подряд победу и располагается на шестом месте с 78 очками (49 игр).

В следующем матче рижский клуб дома сыграет с казанским «Ак Барсом» 10 января, «Сочи» в тот же день на выезде встретится со «Спартаком».