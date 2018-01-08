Назаров: Арбитры КХЛ ставят в «коленно-локтевую» целый регион
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Арбитры КХЛ ставят в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Арбитры КХЛ ставят в
В понедельник «Спартак» дома одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). По ходу встречи у «Нефтехимика» отменили два гола после просмотра «челленджей» (запросов видеопросмотров спорных эпизодов) тренерского штаба «Спартака».
«Хорошая игра, приятно здесь играть, трибуны полные. “Спартак” играл хорошо, и есть много причин нашему поражению. Но, в первый раз за сезон скажу: когда судьи ставят в
«Честно скажу, это неприемлемо, это не в первый и не в последний раз происходит. Я не буду обсуждать, был гол или не было. Просто некрасиво это… А в целом “Спартак” с победой, они заслужили это», — добавил Назаров.
|Спартак
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3:2
(1:1, 2:1, 0:0)
|Нефтехимик
|Вадим Епанчинцев
|Андрей Назаров
|Никита Беспалов
|Андрей Макаров 59:29
|1-й период
|00:34
|Райан Стоа (В. Лаюнен, А. Хохлачев)
|Жига Еглич (Д. Эверберг)
|10:11
|2-й период
|24:05
|Евгений Кулик
|26:41
|Вячеслав Лещенко (Д. Калинин, А. Хохлачев)
|Камиль Фазылзянов (П. Куликов)
|27:30
|28:26
|Райан Стоа (Кир. Кольцов, А. Хохлачев)
|Рафаэль Бикмуллин
|35:33
|3-й период
|54:13
|Александр Осипов
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)