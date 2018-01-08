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8 января, источник: Р-Спорт

Назаров: Арбитры КХЛ ставят в «коленно-локтевую» целый регион

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Арбитры КХЛ ставят в коленно-локтевую позицию целый регион, заявил главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров после матча с московским «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Спартак» дома одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). По ходу встречи у «Нефтехимика» отменили два гола после просмотра «челленджей» (запросов видеопросмотров спорных эпизодов) тренерского штаба «Спартака».

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«Хорошая игра, приятно здесь играть, трибуны полные. “Спартак” играл хорошо, и есть много причин нашему поражению. Но, в первый раз за сезон скажу: когда судьи ставят в коленно-локтевую целую команду… Мы говорим о целом регионе, который поставили в коленно-локтевую. Это некрасиво», — сказал Назаров на пресс-конференции.

«Честно скажу, это неприемлемо, это не в первый и не в последний раз происходит. Я не буду обсуждать, был гол или не было. Просто некрасиво это… А в целом “Спартак” с победой, они заслужили это», — добавил Назаров.

Спартак 3:2
(1:1, 2:1, 0:0)
Нефтехимик
8.01.2018, 17:00 Зрители: 9347 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Андрей Назаров
Вратари
Никита Беспалов Андрей Макаров 59:29
1-й период
00:34 Райан Стоа (В. Лаюнен, А. Хохлачев)
Жига Еглич (Д. Эверберг) 10:11
2-й период
24:05 Евгений Кулик
26:41 Вячеслав Лещенко (Д. Калинин, А. Хохлачев)
Камиль Фазылзянов (П. Куликов) 27:30
28:26 Райан Стоа (Кир. Кольцов, А. Хохлачев)
Рафаэль Бикмуллин 35:33
3-й период
54:13 Александр Осипов
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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