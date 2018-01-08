Назаров: Арбитры КХЛ ставят в «коленно-локтевую» целый регион

Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Спартак» дома одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). По ходу встречи у «Нефтехимика» отменили два гола после просмотра «челленджей» (запросов видеопросмотров спорных эпизодов) тренерского штаба «Спартака».

«Хорошая игра, приятно здесь играть, трибуны полные. “Спартак” играл хорошо, и есть много причин нашему поражению. Но, в первый раз за сезон скажу: когда судьи ставят в коленно-локтевую целую команду… Мы говорим о целом регионе, который поставили в коленно-локтевую. Это некрасиво», — сказал Назаров на пресс-конференции.