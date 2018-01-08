Рижское «Динамо» лишилось шансов на выход в плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Северсталь» в Череповце нанесла поражение казанскому «Ак Барсу» со счетом 5:2, а «Спартак» в Москве переиграл нижнекамский «Нефтехимик» — 3:2.

После данных успехов «Спартак» набрал 74 очка, а в активе «Северстали», которая вышла на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, стало 73 очка. Это значит, что рижские динамовцы, имеющие 42 очка после 46 игр, потеряли даже математические шансы на попадание в первую восьмерку.