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8 января, источник: Р-Спорт

Рижское «Динамо» лишилось шансов на выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 8 янв — Р-Спорт. Рижское «Динамо» лишилось шансов на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после того, как московский «Спартак» и череповецкая «Северсталь» выиграли свои домашние матчи в понедельник, 8 января.

Источник: РИА "Новости"

«Северсталь» в Череповце нанесла поражение казанскому «Ак Барсу» со счетом 5:2, а «Спартак» в Москве переиграл нижнекамский «Нефтехимик» — 3:2.

После данных успехов «Спартак» набрал 74 очка, а в активе «Северстали», которая вышла на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, стало 73 очка. Это значит, что рижские динамовцы, имеющие 42 очка после 46 игр, потеряли даже математические шансы на попадание в первую восьмерку.

Рижское «Динамо» стало третьей командой в КХЛ и первой в Западной конференции, которая уже точно не поборется за Кубок Гагарина в 2018 году. Ранее шансов на выход в плей-офф лишились ханты-мансийская «Югра» и тольяттинская «Лада» из Восточной конференции.

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