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8 января, источник: Vesti.kz

Надо браться за голову, или спасет ли свою репутацию «Барыс» в КХЛ?

Казахстанскому клубу «Барыс» до завершения регулярного турнира осталось отыграть восемь встреч — пять игр на выезде и три в Астане. О последних изменениях в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — в материале корреспондента Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

Как на последний бой!

Завтра, 9 января, «Барыс» играет в Хабаровске с «Амуром» и должен этот матч выигрывать. Никакие изменения в тренерском штабе, ритуальные обряды и лишние мысли не должны влиять на игру. Прошло достаточно времени, чтобы «Барыс» полностью «ожил» и наконец заиграл. Пора браться за ум или болельщики обязаны будут закидать команду тухлыми яйцами…

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Если ничего не изменится, то есть, не вернется та фееричная игра, благодаря которой казахстанский клуб громил всех подряд, нужно будет делать глобальные выводы… Тут уже тренерскими ошибками или отсутствием везения проигрыши не объяснишь. Сейчас у «Барыса» есть все, чтобы обыграть «Амур».

Да, казахстанский клуб не впечатляет в последних играх. Но вернулся Найджел Доус, который все еще лидер снайперской гонки (31 гол в 38 играх), и он обязан усилить атакующий потенциал команды. Вспомним, ведь и «Амур» не может похвастаться стабильностью, проиграв три последних матча на своем льду, существенно осложнив себе борьбу за плей-офф. Не исключено, что будут у них и другие промахи.

В случае победы в основное время «Барыс» до трех сократит отставание от «Амура» и до четырех — от «Сибири». На текущий момент у подопечных Галыма Мамбеталиева 63 очка после 48 игр. В 47 встречах «Амур» набрал 69 баллов, а «Сибирь», которая провела 49 игр, имеет в активе 70 очков.

Подтянулся к «Барысу» и «Куньлунь», идущий 11-м на «Востоке». Китайский клуб переживает ренессанс: выиграны пять из восьми последних игр, а отставание от казахстанцев всего пять очков (при одной игр в запасе). Уверенный ход набрала «Сибирь» — если не брать в расчет семь голов от того же «Куньлуня», то клуб из Новосибирска победил в семи встречах из 10. В новейшей истории «Барыс» такому только позавидовать.

Три конкурента на одно место

Победа в Хабаровске и успешная игра еще в семи встречах поможет «Барысу» выйти в плей-офф. Поражение «Амура» 9 января и еще пару неудачных матчей… И российская команда вне Кубка Гагарина. В похожей ситуации находится и «Сибирь». График последних матчей для клуба из Астаны не так уже и плох для выполнение геройской задачи.

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«Барыс» (8 игр)

9 января (в гостях)
— «Амур» (9-е место на «Востоке», 69 очков после 47 игр).

11 января (в гостях)
— «Адмирал» (12-е место на «Востоке», 49 очков после 48 игр).

16 января (в гостях)
— «Лада» (14-е место на «Востоке», 45 очков после 48 игр).

18 января (в гостях)
— «Автомобилист» (третье место на «Востоке», 87 очков после 48 игр).

21 января (дома)
— «Лада» (14-е место на «Востоке», 45 очков после 48 игр).

23 января (дома)
— «Автомобилист» (третье место на «Востоке», 87 очков после 48 игр).

27 февраля (в гостях)
— «Куньлунь» (11-е место на «Востоке», 58 очков после 47 игр).

1 марта (дома)
— «Авангард» (второе место на «Востоке», 80 очков после 49 игр).

«Амур» (9 игр)

9 января (дома)
— «Барыс» (10-е место на Востоке, 63 очка после 48 игр).

16 января (в гостях)
— «Динамо-Минск» (10-е место на «Западе», 64 очка после 48 игр).

18 января (в гостях)
— «Динамо» Рига (13-е место на «Западе», 42 очка после 48 игр).

20 января (в гостях)
— СКА (первое место на «Западе», 120 очков после 48 игр).

22 января (в гостях)
— «Локомотив» (четвертое место на «Западе», 85 очков после 48 игр).

25 января (в гостях)
— «Куньлунь» (11-е место на «Востоке», 58 очков после 47 игр).

27 января (в гостях)
— «Куньлунь» (11-е место на «Востоке», 58 очков после 47 игр).

26 февраля (дома)
— «Адмирал» (12-е место на «Востоке», 49 очков после 48 игр).

28 февраля (в гостях)
— «Адмирал» (12-е место на «Востоке», 49 очков после 48 игр).

«Сибирь» (7 игр)

11 января (дома)
— «Авангард» (второе место на «Востоке», 80 очка после 49 игр).

16 января (в гостях)
— «Автомобилист» (третье место на «Востоке», 87 очка после 48 игр).

18 января (в гостях)
— «Лада» (13-е место на «Востоке», 45 очков после 48 игр).

21 января (дома)
— «Автомобилист» (третье место на «Востоке», 87 очков после 48 игр).

23 января (дома)
— «Лада» (14-е место на «Востоке», 45 очков после 48 игр).

27 февраля (в гостях)
— «Авангард» (второе место на «Востоке», 80 очков после 49 игр).

1 марта (дома)
— «Трактор» (шестое место на «Западе», 75 очков после 48 матчей).

Таким образом, можно сказать, что российские конкуренты «Барыса» уже показали свои козыри, но их не всегда хватает для успешного результата. Казахстанской команде отступать некуда. Восемь игр и финиш. Доус и компания «завалили» вторую часть чемпионата, но математический шанс на плей-офф у них еще остается. Если они не начнут выправление ситуации в Хабаровске, без «теплого приема» в Астане им уже не обойтись.

Напомним, в следующем матче «Барыс» сыграет с «Амуром» в Хабаровске. Игра состоится завтра, 9 января. Исполняющий обязанности главного тренера казахстанского клуба Галым Мамбеталиев определился с составом команды на выездную серию.

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