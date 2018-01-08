«Барыс» взял Жайлауова, Рыспаева и Доуса на выездную серию
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список из 29 игроков, которые отправились в короткое выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает официальный сайт астанинского клуба.
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список из 29 игроков, которые отправились в короткое выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает официальный сайт астанинского клуба.
В Хабаровск отправились следующие хоккеисты.
Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Дмитрий Мальгин.
Защитники: Кевин Даллмэн, Даррен Диц, Александр Липин, Алексей Маклюков, Максим Семенов, Роман Савченко, Дамир Рыспаев, Егор Шалапов, Валерий Орехов, Кирилл Полохов.
Нападающие: Павел Акользин, Нурсултан Бельгибаев, Линден Вей, Найджел Доус, Талгат Жайлауов, Иван Кучин, Артем Лихотников, Владимир Маркелов, Владислав Никулин, Константин Пушкарев, Джеймс Райт, Константин Савенков, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко.
Форварды Никита Михайлис, Дмитрий Гренц и Дмитрий Гурков примкнули к «Номаду», который с 12 по 14 января сыграет на Континентальном Кубке в Минске.
В рамках выезде «Барыс» посетит два города (начало матчей по времени Астаны):
09.01, вторник. Хабаровск. «Амур» — «Барыс», матч 15:30
11.01, четверг. Владивосток. «Адмирал» — «Барыс», матч в 15:30.
Добавим, что «Барыс» находится в семи очках от зоны