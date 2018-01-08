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13:06 (мск), источник: Р-Спорт

Сорокин, Медведев и Ткачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник омского «Авангарда» Евгений Медведев и нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев признаны лучшими в своих амплуа по итогам двадцатой недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: РИА "Новости"

Сорокин помог своей команде одержать три победы в трех матчах, в двух играх сохранил свои ворота в неприкосновенности. Коэффициент надежности Сорокина в данных встречах — 0,33, он отразил 98,41% бросков. «Сухая» серия голкипера армейцев продолжается и составляет на данный момент 137 минут 45 секунд.

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Медведев в трех матчах набрал 5 очков (1 гол и 4 результативные передачи). В матче с «Куньлунем» на счету защитника омичей победный гол, в игре с «Адмиралом» он отдал три передачи. Медведев также отметился 11-ю бросками по воротам, а его показатель полезности по итогам недели — «+5».

Ткачёв в двух гостевых победных матчах записал себе в актив 4 очка (3+1). Показатель полезности казанского нападающего по итогам игровой недели составил «+4».

Лучшим новичком недели признан нападающий Френкс Разгалс из рижского «Динамо», в двух домашних матчах отметившийся голом.

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