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Хоккей. НХЛ
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11:53 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Торпедо» Захарчук дисквалифицирован на четыре игры КХЛ

ТАСС, 8 января. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал защитника нижегородского «Торпедо» Степана Захарчука на четыре игры за толчок соперника на борт в матче регулярного чемпионата лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

6 января «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло «Сочи» (1:2). На 40-й минуте Захарчук толкнул на борт нападающего сочинской команды Кэйси Уэллмана, за что получил большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры. 27 сентября Захарчук, выступая на тот момент за казанский «Ак Барс», отбывал восьмиматчевую дисквалификацию за силовой прием на защитнике «Металлурга» Александре Будкине.

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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника “Торпедо” Захарчука наказание по правилу 520 б (толчок на борт) “Руководства по судейству сезона 2017−18” — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.12. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок “наказан вторым и каждым последующим большим + дисциплинарным до конца игры штрафом (5+20 минут) в разных матчах”, то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении КХЛ.

31-летний Захарчук провел в нынешнем сезоне КХЛ 13 игр и сделал две результативные передачи.

Торпедо НН 1:2 Б
(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Сочи
6.01.2018, 17:00 Зрители: 5530 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Петерис Скудра Сергей Зубов
Вратари
Станислав Галимов Константин Барулин
1-й период
01:28 Роберт Саболич
Шон I Коллинс (Э. О`Делл, Д. Лугин) 01:42
Михаил Мамкин 07:13
Эрик О`Делл 07:13
Эрик О`Делл 07:13
Иван Ларичев 14:58
17:53 Григорий Желдаков
19:23 Юрий Сергиенко
2-й период
26:58 Владимир Галузин
Вадим Хомицкий 29:17
31:06 Геннадий Столяров (Д. Баранцев, К. Даугавиньш)
37:51 Джеффри Кинрейд
39:20 Степан Захарчук
39:20 Степан Захарчук
3-й период
59:50 Геннадий Столяров
Овертайм
61:50 Геннадий Столяров
Серия буллитов - победный бросок
Ю. Йокипакка
Статистика
39 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 8
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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