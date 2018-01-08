Владивостокский «Адмирал» одержал победу на домашнем льду над омским «Авангардом»
Встреча закончилась со счетом 5:4.
Встреча закончилась со счетом 5:4.
Во втором домашнем матче нового года в упорной борьбе «Адмирал» одержал победу над омским «Авангардом».
Максим Казаков уже на первой минуте огорчил голкипера «Авангарда» Олега Шилина. Форвард выбрался из угла за своими воротами, проехал всю площадку, вошел в зону и точно бросил в створ ворот омичей. Вратарь оказался бессилен. На этой волне «моряки» забили еще три шайбы в первом периоде. Голы на счету Дениса Вихарева, Владимира Бутузова и Андрея Алексеева. После гола Бутузова место в воротах гостей занял Доминик Фурх. Сил хватило лишь на шайбу Ильи Хохлова при счете 4:0.
Во втором отрезке «ястребы» имели преимущество, однако сумели сократить отставание в счете лишь в конце периода. В большинстве забил Егор Мартынов. Он же забросил и следующую шайбу, оформив дубль.
Следом отличился Кирилл Воронин, но Илья Михеев тут же вернул интригу в этот матч, но «Адмирал» сумел все же взять три очка. Это первая победа Андрея Разина в качестве главного тренера «моряков».