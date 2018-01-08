Новый год для хабаровского «Амура» начался неудачно

В новом году продолжают преследовать неудачи хоккеистов «Амура». Третье поражение подряд на своём льду «тигры» потерпели от одного из аутсайдеров регулярного чемпионата КХЛ «Югры» из Ханты-Мансийска — 1:2, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Дальневосточники продолжают отчаянную борьбу за место в плей-офф, поэтому на встречу с «Югрой» «Амур» вышел с запредельным настроем. Подопечные Андрея Мартемьянова много атаковали, постоянно бросали по воротам Ильи Проскурякова, однако пробить голкипера не смогли.



Гости действовали на контратаках и во втором периоде сумели дважды поразить ворота Юхи Метсолы.



Надежду «Амуру» подарил Вячеслав Ушенин, сокративший разрыв в счёте на 46-й минуте встречи. Однако отыграться хабаровчане так и не смогли.

— «Амур» вышел сражаться, но две допущенные ошибки сыграли роковую роль, — считает наставник «Амура» Андрей Мартемьянов. — «Югра» очень цепко отыграла в обороне, которую мы очень сложно взламывали. По самоотдаче вопросов нет, но один гол за 120 минут за две игры на шесть защитников и 12 нападающих — это очень мало. С такой результативностью далеко не уйти.