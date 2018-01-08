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09:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Новый год для хабаровского «Амура» начался неудачно

«Тигры» проиграли третий домашний матч подряд.

В новом году продолжают преследовать неудачи хоккеистов «Амура». Третье поражение подряд на своём льду «тигры» потерпели от одного из аутсайдеров регулярного чемпионата КХЛ «Югры» из Ханты-Мансийска — 1:2, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Дальневосточники продолжают отчаянную борьбу за место в плей-офф, поэтому на встречу с «Югрой» «Амур» вышел с запредельным настроем. Подопечные Андрея Мартемьянова много атаковали, постоянно бросали по воротам Ильи Проскурякова, однако пробить голкипера не смогли.

Гости действовали на контратаках и во втором периоде сумели дважды поразить ворота Юхи Метсолы.


Надежду «Амуру» подарил Вячеслав Ушенин, сокративший разрыв в счёте на 46-й минуте встречи. Однако отыграться хабаровчане так и не смогли.

— «Амур» вышел сражаться, но две допущенные ошибки сыграли роковую роль, — считает наставник «Амура» Андрей Мартемьянов. — «Югра» очень цепко отыграла в обороне, которую мы очень сложно взламывали. По самоотдаче вопросов нет, но один гол за 120 минут за две игры на шесть защитников и 12 нападающих — это очень мало. С такой результативностью далеко не уйти.

В турнирной таблице на «Востоке» мало что изменилось. «Сибирь», занимающая спасительную восьмую строчку, также проиграла — «Куньлуню» — 4:7 и продолжает обгонять «тигров» на очко. При этом «Амур» сыграл на два матча меньше.

Заключительный поединок затяжной домашней серии хабаровчане проведут 9 января против «Барыса».

«Амур» (Хабаровск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Шайбы забросили: 0:1 — Савинайнен (Тимирёв, 21:28, бол.), 0:2 — Пестушко (Варфоломеев, 31:23), 1:2 — В. Ушенин (Вл. Ушенин, Горшков, 45:16)
Вратари: Метсола (16/18) — Проскуряков (33/34)
Броски: 60−26
Броски в створ: 34−18
Вбрасывания: 30−27 Блокированные броски: 2−11
Силовые приемы: 18−13
Время в атаке: 18:22—06:27
Штраф: 6−8.

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