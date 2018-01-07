ЦСКА всухую обыграл «Слован» и стал победителем дивизиона Тарасова

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в воскресенье в Братиславе, закончилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу московской команды, которая одержала шестую победу подряд. В составе армейцев дубль оформил Джефф Плэтт (15-я и 54-я минуты), еще одну шайбу забросил Игорь Ожиганов (5-я).

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отразил 15 бросков и провел свой восьмой «сухой» матч в текущем регулярном чемпионате. Его партнер по команде защитник Михаил Науменков сыграл 200-ю встречу в регулярных чемпионатах КХЛ.