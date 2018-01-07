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7 января, источник: Р-Спорт

ЦСКА всухую обыграл «Слован» и стал победителем дивизиона Тарасова

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата КХЛ и досрочно обеспечили себе первое место в дивизионе Тарасова.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в воскресенье в Братиславе, закончилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу московской команды, которая одержала шестую победу подряд. В составе армейцев дубль оформил Джефф Плэтт (15-я и 54-я минуты), еще одну шайбу забросил Игорь Ожиганов (5-я).

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отразил 15 бросков и провел свой восьмой «сухой» матч в текущем регулярном чемпионате. Его партнер по команде защитник Михаил Науменков сыграл 200-ю встречу в регулярных чемпионатах КХЛ.

ЦСКА набрал 112 очков в 48 матчах и досрочно стал победителем дивизиона Тарасова, так как его ближайший преследователь ярославский «Локомотив» (85 очков) утратил даже теоретические шансы догнать армейцев.

Слован 0:3
(0:2, 0:0, 0:1)
ЦСКА
7.01.2018, 19:30 Зрители: 10055 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Игорь Никитин
Вратари
Якуб Штепанек Илья Сорокин
1-й период
00:39
Игорь Ожиганов (К. Окулов, И.И. Сорокин) 04:20
11:29 Колби Геноуэй
Джефф Плэтт (В. Ничушкин) 14:00
17:23 Зак Бойчак
2-й период
24:13 Лукаш Кашпар
Максим Шалунов 32:40
38:59 Райан Гарбутт
3-й период
48:58 Томаш Ворачек
48:58 Томаш Ворачек
Джефф Плэтт (А. Марченко, А. Блажиевский) 53:40
59:00
Статистика
43 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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