Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Хоккеисты «Югры» в гостях победили «Амур»
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Встреча, состоявшаяся в Хабаровске в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили
«Амур» 9 января примет астанинский «Барыс», потерявшая шансы на выход в
|Андрей Мартемьянов
|Анатолий Емелин
|Юха Метсола 59:39
|Илья Проскуряков
|1-й период
|Ондржей Витасек
|08:07
|17:15
|Ярослав Хабаров
|2-й период
|20:00
|Кирилл Рассказов
|Вели-Матти Савинайнен (А. Тимирев)
|21:28
|Ондржей Витасек
|24:29
|Максим Пестушко (П. Варфоломеев)
|31:23
|3-й период
|40:37
|Олег Ли
|45:16
|Вячеслав Ушенин (А. Горшков, Вл. Ушенин)
|Александр Угольников
|48:12
|Антон Королев
|50:21
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)