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13:13 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Югры» в гостях победили «Амур»

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Ханты-мансийская «Югра» нанесла поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Хабаровске в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Вели-Матти Савинайнен (22-я минута) и Максим Пестушко (32). У хозяев льда на 46-й отличился Вячеслав Ушенин.

«Амур» 9 января примет астанинский «Барыс», потерявшая шансы на выход в плей-офф КХЛ «Югра» в этот же день сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».

Амур 1:2
(0:0, 0:2, 1:0)
Югра
7.01.2018, 10:00 Зрители: 6960 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Анатолий Емелин
Вратари
Юха Метсола 59:39 Илья Проскуряков
1-й период
Ондржей Витасек 08:07
17:15 Ярослав Хабаров
2-й период
20:00 Кирилл Рассказов
Вели-Матти Савинайнен (А. Тимирев) 21:28
Ондржей Витасек 24:29
Максим Пестушко (П. Варфоломеев) 31:23
3-й период
40:37 Олег Ли
45:16 Вячеслав Ушенин (А. Горшков, Вл. Ушенин)
Александр Угольников 48:12
Антон Королев 50:21
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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