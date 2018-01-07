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13:00 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеист «Магнитки» Казионов дисквалифицирован на пять матчей

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Денис Казионов наказан дисквалификацией на пять матчей КХЛ по итогам игры с ярославским «Локомотивом», сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наложенное на Казионова наказание по правилу 550 ж, п. 1 (оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Руководства по судейству» — дисциплинарный до конца игры штраф (20 минут).

Кроме того, согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, форвард дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован.

Встреча, прошедшая в пятницу в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин по итогам гостевого матча с тольяттинской «Ладой» (1:3) дисквалифицирован на одну игру.

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