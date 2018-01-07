Хоккеист «Магнитки» Казионов дисквалифицирован на пять матчей

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наложенное на Казионова наказание по правилу 550 ж, п. 1 (оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Руководства по судейству» — дисциплинарный до конца игры штраф (20 минут).

Кроме того, согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, форвард дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован.

Встреча, прошедшая в пятницу в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.