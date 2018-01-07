Сегодня владивостокский «Адмирал» сыграет с омским «Авангардом» на родном льду

Источник: Комсомольская правда

Во втором домашнем матче новогодней серии «Адмирал» сыграет с омским «Авангардом». Начало встречи в 17:00.

Команды встречались 17 раз. 11 матчей пришлось на регулярный чемпионат и шесть на плей-офф 2017. В Кубке Гагарина омичи выиграли серию 4−2.

В матчах регулярного чемпионата преимущество также у «ястребов», одержавших восемь побед, в том числе одну в овертайме и одну в серии бросков.

Во Владивостоке из пяти матчей регулярки «Адмирал» победил в двух.