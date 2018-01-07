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09:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Сегодня владивостокский «Адмирал» сыграет с омским «Авангардом» на родном льду

Начало встречи в 17:00.

Источник: Комсомольская правда

Во втором домашнем матче новогодней серии «Адмирал» сыграет с омским «Авангардом». Начало встречи в 17:00.

Команды встречались 17 раз. 11 матчей пришлось на регулярный чемпионат и шесть на плей-офф 2017. В Кубке Гагарина омичи выиграли серию 4−2.

В матчах регулярного чемпионата преимущество также у «ястребов», одержавших восемь побед, в том числе одну в овертайме и одну в серии бросков.

Во Владивостоке из пяти матчей регулярки «Адмирал» победил в двух.

В Омске наша команда в пяти матчах заработала четыре очка, одержав одну победу в прошлом чемпионате. В текущем сезоне при неоднозначном судействе и спорных удалениях «Авангард» победил 3:2.

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