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Сегодня владивостокский «Адмирал» сыграет с омским «Авангардом» на родном льду
Начало встречи в 17:00.
Начало встречи в 17:00.
Во втором домашнем матче новогодней серии «Адмирал» сыграет с омским «Авангардом». Начало встречи в 17:00.
Команды встречались 17 раз. 11 матчей пришлось на регулярный чемпионат и шесть на
В матчах регулярного чемпионата преимущество также у «ястребов», одержавших восемь побед, в том числе одну в овертайме и одну в серии бросков.
Во Владивостоке из пяти матчей регулярки «Адмирал» победил в двух.
В Омске наша команда в пяти матчах заработала четыре очка, одержав одну победу в прошлом чемпионате. В текущем сезоне при неоднозначном судействе и спорных удалениях «Авангард» победил 3:2.