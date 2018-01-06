«Салават Юлаев» в овертайме победил рижское «Динамо» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Максим Гончаров (6-я минута), Энвер Лисин (30), Теэму Хартикайнен (35) и Захар Арзамасцев (62). За хозяев отличились Никита Евпалов (3), Брэндон Макмиллан (35) и Микелис Редлихс (55).

Уфимская команда набрала 74 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Рижское «Динамо» находится на последнем месте (13) в Западной конференции, набрав 42 очка.

В следующем матче «Салават Юлаев» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 8 января, а «Динамо» в тот же день дома встретится с «Сочи».