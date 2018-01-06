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6 января, источник: ТАСС

«Салават Юлаев» в овертайме победил рижское «Динамо» в матче КХЛ

ТАСС, 6 января. «Салават Юлаев» со счетом 4:3 в овертайме одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Максим Гончаров (6-я минута), Энвер Лисин (30), Теэму Хартикайнен (35) и Захар Арзамасцев (62). За хозяев отличились Никита Евпалов (3), Брэндон Макмиллан (35) и Микелис Редлихс (55).

Уфимская команда набрала 74 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Рижское «Динамо» находится на последнем месте (13) в Западной конференции, набрав 42 очка.

В следующем матче «Салават Юлаев» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 8 января, а «Динамо» в тот же день дома встретится с «Сочи».

В другом матче игрового дня «Торпедо» дома уступило «Сочи» со счетом 1:2.

Динамо Р 3:4 ОТ
(1:1, 1:2, 1:0)
Салават Юлаев
6.01.2018, 18:00 Зрители: 7504 Регулярный чемпионат Арена Рига
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Эркка Вестерлунд
Вратари
Янис Калныньш Иван Налимов
1-й период
02:06 Никита Евпалов (Д. Кристо, М. Индрашис)
Максим Гончаров (М. Майоров) 05:57
Евгений Коротков 10:08
18:48 Никита Евпалов
2-й период
Григорий Панин 25:08
Энвер Лисин (З. Арзамасцев, Г. Панин) 29:22
Энвер Лисин 30:03
Григорий Панин 33:11
34:26 Брэндон Макмиллан (Г. Мейя, К. Столлери)
Теему Хартикайнен (Л. Умарк) 34:38
3-й период
Оскар Бартулис 47:03
54:55 Микелис Редлихс (К. Столлери, Л. Дарзиньш)
Овертайм
Захар Арзамасцев (В.Э. Ткачев) 61:29
Статистика
2 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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