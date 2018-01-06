«Салават Юлаев» в овертайме победил рижское «Динамо» в матче КХЛ
ТАСС, 6 января. «Салават Юлаев» со счетом 4:3 в овертайме одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 6 января. «Салават Юлаев» со счетом 4:3 в овертайме одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Максим Гончаров (6-я минута), Энвер Лисин (30), Теэму Хартикайнен (35) и Захар Арзамасцев (62). За хозяев отличились Никита Евпалов (3), Брэндон Макмиллан (35) и Микелис Редлихс (55).
Уфимская команда набрала 74 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Рижское «Динамо» находится на последнем месте (13) в Западной конференции, набрав 42 очка.
В следующем матче «Салават Юлаев» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 8 января, а «Динамо» в тот же день дома встретится с «Сочи».
В другом матче игрового дня «Торпедо» дома уступило «Сочи» со счетом 1:2.
|Динамо Р
|
3:4 ОТ
(1:1, 1:2, 1:0)
|Салават Юлаев
|Гиртс Анкипанс
|Эркка Вестерлунд
|Янис Калныньш
|Иван Налимов
|1-й период
|02:06
|Никита Евпалов (Д. Кристо, М. Индрашис)
|Максим Гончаров (М. Майоров)
|05:57
|Евгений Коротков
|10:08
|18:48
|Никита Евпалов
|2-й период
|Григорий Панин
|25:08
|Энвер Лисин (З. Арзамасцев, Г. Панин)
|29:22
|Энвер Лисин
|30:03
|Григорий Панин
|33:11
|34:26
|Брэндон Макмиллан (Г. Мейя, К. Столлери)
|Теему Хартикайнен (Л. Умарк)
|34:38
|3-й период
|Оскар Бартулис
|47:03
|54:55
|Микелис Редлихс (К. Столлери, Л. Дарзиньш)
|Овертайм
|Захар Арзамасцев (В.Э. Ткачев)
|61:29
|2
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)