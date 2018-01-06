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6 января, источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 одержал победу над московским «Спартаком» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Перед матчем под своды домашней арены «Спартака» был поднят именной свитер защитника Владимира Кучеренко, который является воспитанником клуба и на протяжении 15 лет выступал за московскую команду (1971−1986). В составе красно-белых Кучеренко становился чемпионом СССР (1976), серебряным (1973, 1981, 1982, 1983, 1984) и бронзовым призером (1972, 1975, 1979, 1980) турнира. После завершения игровой карьеры он стал тренером и работал в детско- юношеской школе «Спартака».

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Виктор Комаров (26-я минута) и Радил Лукаш (41). За гостей отличились Владимир Ткачев (8), Антон Глинкин (17) и Джастин Азеведо (54).

Казанская команда набрала 88 очков и возглавила Восточную конференцию. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко. В следующем матче «Ак Барс» 8 января на выезде встретится с «Северсталью», а «Спартак» в тот же день дома сыграет с «Нефтехимиком».

В другом матче игрового дня «Северсталь» дома обыграла «Нефтехимик» со счетом 5:2.

Спартак 2:3
(0:2, 1:0, 1:1)
Ак Барс
6.01.2018, 17:00 Зрители: 10804 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Никита Беспалов 59:03 Эмиль Гарипов
1-й период
Джастин Азеведо 03:49
05:32 Вячеслав Лещенко
Владимир Ткачев (А. Охтамаа, А. Лукоянов) 08:36
Рафаэль Батыршин 09:19
Антон Глинкин (М. Глухов, А. Бурмистров) 16:38
Атте Охтамаа 18:34
2-й период
20:57 Лукаш Радил
Джастин Азеведо 23:24
25:30 Виктор Комаров (И. Мирнов, Д. Юдин)
Андрей Марков 28:18
Атте Охтамаа 39:39
3-й период
40:20 Лукаш Радил (Б. Максвелл, А. Хохлачев)
Иржи Секач 44:50
Джастин Азеведо (И. Секач, А. Яруллин) 53:20
53:39 Евгений Кулик
59:50 Райан Стоа
Андрей Марков 59:50
Статистика
8 Штрафное время 22
5 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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Ак Барс
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