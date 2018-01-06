«Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче КХЛ
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 одержал победу над московским «Спартаком» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 одержал победу над московским «Спартаком» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Перед матчем под своды домашней арены «Спартака» был поднят именной свитер защитника Владимира Кучеренко, который является воспитанником клуба и на протяжении 15 лет выступал за московскую команду (1971−1986). В составе
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Виктор Комаров (26-я минута) и Радил Лукаш (41). За гостей отличились Владимир Ткачев (8), Антон Глинкин (17) и Джастин Азеведо (54).
Казанская команда набрала 88 очков и возглавила Восточную конференцию. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко. В следующем матче «Ак Барс» 8 января на выезде встретится с «Северсталью», а «Спартак» в тот же день дома сыграет с «Нефтехимиком».
В другом матче игрового дня «Северсталь» дома обыграла «Нефтехимик» со счетом 5:2.
|Вадим Епанчинцев
|Зинэтула Билялетдинов
|Никита Беспалов 59:03
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Джастин Азеведо
|03:49
|05:32
|Вячеслав Лещенко
|Владимир Ткачев (А. Охтамаа, А. Лукоянов)
|08:36
|Рафаэль Батыршин
|09:19
|Антон Глинкин (М. Глухов, А. Бурмистров)
|16:38
|Атте Охтамаа
|18:34
|2-й период
|20:57
|Лукаш Радил
|Джастин Азеведо
|23:24
|25:30
|Виктор Комаров (И. Мирнов, Д. Юдин)
|Андрей Марков
|28:18
|Атте Охтамаа
|39:39
|3-й период
|40:20
|Лукаш Радил (Б. Максвелл, А. Хохлачев)
|Иржи Секач
|44:50
|Джастин Азеведо (И. Секач, А. Яруллин)
|53:20
|53:39
|Евгений Кулик
|59:50
|Райан Стоа
|Андрей Марков
|59:50
|8
|Штрафное время
|22
|5
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)