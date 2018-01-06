«Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Перед матчем под своды домашней арены «Спартака» был поднят именной свитер защитника Владимира Кучеренко, который является воспитанником клуба и на протяжении 15 лет выступал за московскую команду (1971−1986). В составе красно-белых Кучеренко становился чемпионом СССР (1976), серебряным (1973, 1981, 1982, 1983, 1984) и бронзовым призером (1972, 1975, 1979, 1980) турнира. После завершения игровой карьеры он стал тренером и работал в детско- юношеской школе «Спартака».