«Торпедо» по буллитам уступило «Сочи», продлив серию поражений до 5 матчей

Уже на второй минуте встречи Эрик О’Дэлл вывел гостей вперёд, реализовав большинство. Во втором периоде Каспарс Даугавиньш сравнял счёт, также действуя в численном преимуществе. Основное и дополнительное время не выявили победителя, а в серии послематчевых бросков решающий буллит реализовал Юрки Йокипакка.