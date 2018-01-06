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6 января, источник: Чемпионат.com

«Торпедо» по буллитам уступило «Сочи», продлив серию поражений до 5 матчей

«Торпедо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:2 Б.

Уже на второй минуте встречи Эрик О’Дэлл вывел гостей вперёд, реализовав большинство. Во втором периоде Каспарс Даугавиньш сравнял счёт, также действуя в численном преимуществе. Основное и дополнительное время не выявили победителя, а в серии послематчевых бросков решающий буллит реализовал Юрки Йокипакка.

Команда Петериса Скудры продлила серию поражений до пяти матчей, сочинцы выиграли третью встречу подряд.

Торпедо НН 1:2 Б
(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Сочи
6.01.2018, 17:00 Зрители: 5530 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Петерис Скудра Сергей Зубов
Вратари
Станислав Галимов Константин Барулин
1-й период
01:28 Роберт Саболич
Шон I Коллинс (Э. О`Делл, Д. Лугин) 01:42
Михаил Мамкин 07:13
Эрик О`Делл 07:13
Эрик О`Делл 07:13
Иван Ларичев 14:58
17:53 Григорий Желдаков
19:23 Юрий Сергиенко
2-й период
26:58 Владимир Галузин
Вадим Хомицкий 29:17
31:06 Геннадий Столяров (Д. Баранцев, К. Даугавиньш)
37:51 Джеффри Кинрейд
39:20 Степан Захарчук
39:20 Степан Захарчук
3-й период
59:50 Геннадий Столяров
Овертайм
61:50 Геннадий Столяров
Серия буллитов - победный бросок
Ю. Йокипакка
Статистика
39 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 8
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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