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«Торпедо» по буллитам уступило «Сочи», продлив серию поражений до 5 матчей
«Торпедо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи».
«Торпедо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи».
Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:2 Б.
Уже на второй минуте встречи Эрик О’Дэлл вывел гостей вперёд, реализовав большинство. Во втором периоде Каспарс Даугавиньш сравнял счёт, также действуя в численном преимуществе. Основное и дополнительное время не выявили победителя, а в серии послематчевых бросков решающий буллит реализовал Юрки Йокипакка.
Команда Петериса Скудры продлила серию поражений до пяти матчей, сочинцы выиграли третью встречу подряд.
|Торпедо НН
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1:2 Б
(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
|Сочи
|Петерис Скудра
|Сергей Зубов
|Станислав Галимов
|Константин Барулин
|1-й период
|01:28
|Роберт Саболич
|Шон I Коллинс (Э. О`Делл, Д. Лугин)
|01:42
|Михаил Мамкин
|07:13
|Эрик О`Делл
|07:13
|Эрик О`Делл
|07:13
|Иван Ларичев
|14:58
|17:53
|Григорий Желдаков
|19:23
|Юрий Сергиенко
|2-й период
|26:58
|Владимир Галузин
|Вадим Хомицкий
|29:17
|31:06
|Геннадий Столяров (Д. Баранцев, К. Даугавиньш)
|37:51
|Джеффри Кинрейд
|39:20
|Степан Захарчук
|39:20
|Степан Захарчук
|3-й период
|59:50
|Геннадий Столяров
|Овертайм
|61:50
|Геннадий Столяров
|Ю. Йокипакка
|39
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|8
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)