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6 января, источник: Sports.kz

Сен-Пьер рассказал о причинах ухода из «Барыса»

Нападающий сборной Казахстана и «Адмирала» Мартен Сен-Пьер в интервью сайту Шайба.kz рассказал о причинах ухода из «Барыса».

— Не утихают обсуждения о твоём обмене в «Адмирал». Недавно генеральный менеджер «Барыса» Ержан Алдабергенов заявил, что ты хотел играть в первом звене, поэтому покинул клуб. Так ли это? Может быть, у тебя был с кем-то конфликт?
— Не секрет, что каждому хоккеисту хочется получать много игрового времени, играть в первом звене и быть лидером команды, особенно в моём возрасте. Первая тройка «Барыса» составлена из звёздных и очень результативных игроков. Найджел Доус, Линден Вей и Мэттью Фрэттин — все они мои друзья. У меня с ними великолепные взаимоотношения на льду и в быту. Я отношусь к ним с большим уважением. Мы решили, что нет никакого смысла разбивать их звено

Я мог бы играть в первом звене в другой команде. У меня не было ни с кем никакого конфликта. Это просто бизнес, ничего личного. Обмены происходят в любой лиге и в любом возрасте. Я люблю Астану и болельщиков «Барыса». Хочу выразить благодарность каждому из них. Мой контракт с «Адмиралом» действует до конца нынешнего сезона. Что будет дальше, не берусь загадывать. Будем смотреть по ситуации.

— Также Ержан Алдабергенов заявил, что ты продолжишь выступать за сборную Казахстана.
— Да, у нас состоялся разговор на эту тему с Ержаном и Евгением Корешковым. Невозможно предугадать, что может случиться через 3−4 месяца, в каком я буду состоянии после окончания сезона, будут ли меня беспокоить травмы. Естественно, стопроцентных гарантий дать не могу. Поэтому в этом случае 50 на 50.

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