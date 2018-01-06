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6 января, источник: Sports.kz

Мамбеталиев возглавит сборную дивизиона Чернышева на Матче Звёзд

Сегодня КХЛ, идя навстречу пожеланиям принимающей стороны Матча Звёзд 2018, утвердила Галыма Мамбеталиева в качестве главного тренера сборной дивизиона Чернышёва.

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» заменит наставника «Салавата Юлаева» Эркку Вестерлунда..

Георгий Кобылянский, вице-президент КХЛ:
— При подготовке к Неделе Звезд Хоккея 2018 мы вынуждены были вносить срочные коррективы в тренерские штабы сборных дивизионов: Олег Знарок (дивизион Боброва), Зинээтула Билялетдинов (дивизион Харламова), Андрей Скабелка и Эркка Вестерлунд (дивизион Чернышева) по различным веским личным обстоятельствам не смогли принять участие в Матче звезд КХЛ, поэтому в оперативном порядке необходимо было осуществить ряд замен. Благодарим все клубы за желание помочь Лиге, мы находились в конструктивном диалоге с руководителями.

Вчера в Лигу обратилось руководство «Барыса» и попросило нас пригласить на Матч Звёзд Галыма Мамбеталиева, который недавно заменил Евгения Корешкова на посту главного тренера «Барыса». Мы решили в знак уважения пойти навстречу принимающей стороне Матча Звёзд и многочисленным болельщикам команды из Астаны. Уверен, им доставит большую радость увидеть среди главных участников Матча казахского специалиста, имеющего опыт работы в национальной сборной в качестве второго тренера и в молодёжной команде в роли главного тренера.

Галым Мамбеталиев — дебютант Матчей Звёзд. Последние сезоны работал главным тренером команды МХЛ «Снежные Барсы». Мамбеталиев имеет опыт работы в национальной сборной Казахстана в качестве второго тренера и в молодёжной команде в роли главного тренера. С сезона-2017/18 вошёл в штаб «Барыса», с 1 января является исполняющим обязанности главного тренера клуба.

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