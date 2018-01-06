«Авангард» выкинул «Амур» обратно в арьергард

Второе поражение подряд в новом году потерпели хоккеисты «Амура». И если в поединке с «Сибирью» всё решилось в серии буллитов, то лидер конференции «Восток» омский «Авангард» был сильнее хабаровчан по всем статьям и добился уверенной победы — 4:0. К слову, впервые с 16 ноября «тигры» покинули родной лёд без набранных очков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Авангард» незадолго до нового года принял решение расстаться с главным тренером Андреем Скабелкой. Новый рулевой «ястребов» Герман Титов добраться до команды в Шанхай (там «Авангард» проводил предыдущий матч) не смог, а вот в Хабаровске состоялся его дебют в роли наставника.

«Авангард» незадолго до нового года принял решение расстаться с главным тренером Андреем Скабелкой. Новый рулевой «ястребов» Герман Титов добраться до команды в Шанхай (там «Авангард» проводил предыдущий матч) не смог, а вот в Хабаровске состоялся его дебют в роли наставника.