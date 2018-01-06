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10:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Авангард» выкинул «Амур» обратно в арьергард

Хабаровские «тигры» покинули зону плей-офф.

Второе поражение подряд в новом году потерпели хоккеисты «Амура». И если в поединке с «Сибирью» всё решилось в серии буллитов, то лидер конференции «Восток» омский «Авангард» был сильнее хабаровчан по всем статьям и добился уверенной победы — 4:0. К слову, впервые с 16 ноября «тигры» покинули родной лёд без набранных очков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Авангард» незадолго до нового года принял решение расстаться с главным тренером Андреем Скабелкой. Новый рулевой «ястребов» Герман Титов добраться до команды в Шанхай (там «Авангард» проводил предыдущий матч) не смог, а вот в Хабаровске состоялся его дебют в роли наставника.


Гости довольно быстро заявили о своих серьёзных намерениях и уже в начале второго периода счёт уже был 3:0 в их пользу.

Под занавес второго периода Илья Михеев забросил четвёртую шайбу, отправив отдыхать голкипера хозяев Юху Метсолу. После этого судьба матча была окончательно решена, и третий период, в котором сибиряки по-прежнему доминировали, превратился в пустую формальность.

В активе «Амура» по-прежнему 69 очков — клуб вынужден покинуть зону плей-офф после недолгого в ней пребывания, и опуститься на девятое место в конференции «Восток». «Тигров» обогнала «Сибирь», одолевшая в овертайме «Адмирал» — 3:2. Правда, сибиряки, имеющие в своём активе 70 очков, сыграли на два матча больше «Амура».

Очередной матч хабаровчане проведут также дома 7 января против «Югры» из Ханты-Мансийска, которая замыкает турнирную таблицу на «Востоке».

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Шайбы забросили: 0:1 — Мартынов (Кошелев, Медведев, 8:38), 0:2 — Кошелев (Чудинов, 23:34), 0:3 — Кугрышев (Пережогин, 25:55), 0:4 — Михеев (Кошелев, Семёнов, 38:07, бол.)
Вратари: Метсола (18/22) / Аликин (18/18) — Фурх (18/18)
Броски: 47−69
Броски в створ: 18−40
Вбрасывания: 30−30
Блокированные броски: 16−14
Силовые приемы: 20−10
Время в атаке: 12:24—12:39
Штраф: 4−6.

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