«Адмирал» заработал первое очко в новом году

Источник: VLADNEWS

5 января состоялся матч хоккейного клуба «Адмирал» с командой «Сибирь» из Новосибирска. Встреча, прошедшая в комплексе «Фетисов арена» завершилась в пользу гостей Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба «Адмирал».

Со стартовым свистком «моряки» бросились в атаку и принялись обстреливать ворота Красикова из любых положений. Новосибирцы довольно быстро не выдержали, нарушив правила. Впрочем, реализовать большинство не удалось, а когда у «Сибири» вышел пятый полевой, Бергстрём имел отличную возможность открыть счет, но за Серебрякова сыграла штанга. «Адмирал» поднажал еще, и Владимир Бутузов сумел огорчить бывшую команду, забросив первую шайбу приморцев в этом году.

В том же ключе продолжилась игра и во втором периоде. В самом начале которого Егор Яковлев, проводивший сотый матч в регулярных чемпионатах КХЛ, удвоил преимущество приморцев.

Продолжали «моряки» доминировать и в дальнейшем, подолгу запирая соперника в зоне, и постоянно держа в напряжении Красикова. Болельщикам игра явно нравилась, что выразилось в волне на трибунах, которую во Владивостоке не видели уже давно. Впрочем, во втором отрезке голов больше не случилось.

Третий период остался полностью за гостями. «Сибирь» в два раза перебросала приморцев, и сумела счет сравнять. Вначале Иван Верещагин броском от синей линии угодил точно под перекладину Серебрякова.

А за 15 секунд до сирены, когда новосибирцы уже сняли голкипера, отличился Александр Бергстрём.

Точку в матче на второй минуте овертайма поставил Рок Тичар.

В итоге, представители «Сибири» одержали победу со счётом 2:3.