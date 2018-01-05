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5 января, источник: ТАСС

Афиногенов извинился перед болельщиками «Витязя» за разгромное поражение от ЦСКА

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Капитан хоккейного клуба «Витязь» Максим Афиногенов принес болельщикам команды извинения за крупное поражение от московского ЦСКА и надеется, что они и впредь будут заполнять стадион. Об этом он заявил журналистам.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Витязем» и ЦСКА прошел в Подольске и завершился победой армейцев со счетом 7:0.

«Спасибо болельщикам, что они пришли, к сожалению, не получилось их поздравить, но это хоккей. В первом периоде в принципе были ключевые моменты, когда мы четыре раза выходили два в одного и могли забить, тогда игра повернулась бы в другую сторону. Хочу извиниться перед болельщиками за эту игру, что мы даже одного гола не забили при полном стадионе. Хотелось бы, чтобы и дальше приходили и болели, я знаю, что болельщики у нас преданные и нас любят», — сказал Афиногенов.

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин заявил, что команде было легко играть против «Витязя», потому что благодаря высокой реализации моментов с хоккеистов спало давление.

«Когда каждый второй момент реализовываешь, становится легче и отходит давление, поэтому это не самая сложная игра. Мы держали себя в фокусе и боролись до конца. Мы делали ту же работу, что и всегда, в прошлом матче (против “Йокерита” 2:1 — прим. ТАСС) нам где-то не повезло, была тяжелая игра, а здесь все завершали. Тренер говорил об игре в обороне, где-то хотели забить и нас засасывало в атаке, поэтому получали контрвыпады, но нельзя в дальнейшем так играть в большинстве, чтобы соперник постоянно так убегал», — сказал Ничушкин.

«Витязь» занимает 11-е место в Западной конференции и следующий матч проведет в Подольске против «Лады» 9 января. ЦСКА занимает второе место на Западе. Москвичи 7 января в гостях сыграют со словацким «Слованом».

Витязь 0:7
(0:3, 0:2, 0:2)
ЦСКА
5.01.2018, 17:00 Зрители: 5500 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Игорь Никитин
Вратари
Игорь Сапрыкин 42:33 (А. Тодыков 42:33) Илья Сорокин
1-й период
Сергей Андронов (М. Пашнин, В. Жарков) 02:00
Михаил Григоренко (А. Кузьменко) 08:22
Михаил Науменков 10:01
12:42 Никита Выглазов
14:54 Войтех Мозик
Михаил Григоренко (Н. Нестеров, С. Шумаков) 16:27
18:21 Егор Воронков
2-й период
28:07 Борна Рендулич
Игорь Ожиганов (Р. Любимов, К. Окулов) 29:15
30:42 Войтех Мозик
Кирилл Петров 31:58
Кирилл Петров (В. Ничушкин, М. Науменков) 34:22
38:25 Борна Рендулич
3-й период
Грег Скотт (К. Петров, М. Пашнин) 42:33
Михаил Науменков 49:25
Михаил Григоренко 49:25
52:57 Евгений Катичев
Иван Телегин (М. Пашнин, А.М. Сергеев) 55:17
Кирилл Петров 56:03
Статистика
14 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 7
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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