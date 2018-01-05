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5 января, источник: ТАСС

«Металлург» победил «Локомотив» в матче КХЛ

ТАСС, 5 января. Магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Магнитогорцы за первые три минуты забросили три шайбы. В составе «Металлурга» отличились Оскар Осала (2-я минута), Сергей Мозякин (2), Андрей Чибисов (3), Денис Кокарев (59). У «Локомотива» шайбу забросил Александр Елесин (55).

«Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции с 79 очками. «Локомотив» — четвертый (83).

В следующем матче 7 января «Металлург» сыграет в гостях с хельсинкским «Йокеритом», «Локомотив» в этот же день примет московское «Динамо».

В другой встрече екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл минское «Динамо» со счетом 2:0.

Металлург Мг 4:1
(3:0, 0:0, 1:1)
Локомотив
5.01.2018, 15:00 Зрители: 7320 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Главные тренеры
Виктор Козлов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Василий Кошечкин Алексей Мурыгин 01:36 (А. Судницин 01:36-58:33, А. Судницин 58:58)
1-й период
01:14 Оскар Осала (Д. Кокарев, Е. Тимкин)
01:36 Сергей Мозякин (А. Береглазов)
02:40 Андрей Чибисов (Ян Коварж, Н. Пивцакин)
2-й период
22:09
25:49 Денис Платонов
Денис Алексеев 28:18
28:57
29:00 Войтек Вольски
35:40 Крис Ли
39:57 Денис Казионов
39:57 Денис Казионов
3-й период
42:33 Владислав Калетник
Якуб Накладал 46:09
52:40 Войтек Вольски
Александр Елесин (Д. Мосалев) 54:52
58:58 п.в. Денис Кокарев (Ян Коварж)
Статистика
32 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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