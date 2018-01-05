«Металлург» победил «Локомотив» в матче КХЛ

Магнитогорцы за первые три минуты забросили три шайбы. В составе «Металлурга» отличились Оскар Осала (2-я минута), Сергей Мозякин (2), Андрей Чибисов (3), Денис Кокарев (59). У «Локомотива» шайбу забросил Александр Елесин (55).
«Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции с 79 очками. «Локомотив» — четвертый (83).
В следующем матче 7 января «Металлург» сыграет в гостях с хельсинкским «Йокеритом», «Локомотив» в этот же день примет московское «Динамо».
В другой встрече екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл минское «Динамо» со счетом 2:0.