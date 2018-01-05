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5 января, источник: Vesti.kz

Забытые герои. Пять хоккеистов «Барыса», чьи номера должны быть увековечены в Астане

Казахстанский клуб «Барыс» не первый год является базовым для сборной Казахстана. За команду из Астаны поиграли практически все сильнейшие отечественные хоккеисты, но никто из них не получил признания в виде именного свитера под сводами «Барыс-Арены».

Корреспондент Vesti.kz предлагает некоторых кандидатов, которые не один год были лучшими в команде.

За 10 сезонов через основной состав столичной команды прошло полторы сотни игроков, но не каждый оказал влияние на клуб и запомнился поклонникам хоккея. Есть несколько фигур, которые могут быть забыты в будущем.

Брэндон Боченски (№ 27)

Экс-капитан «Барыса» пришел в команду в третьем сезоне КХЛ, и сразу стал ведущей снайперской единицей в команде. В 399 матчах в Лиге Боченски набрал 397 очков (160 голов и 237 передач) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В ходе семилетней карьеры в команды из Астаны Брэндон принял казахстанское гражданство.

Без 27-го номера трудно представить «Барыс» последних лет. «Сменщик» Боченски, а им стал казахстанец Павел Акользин, на льду выполняет несколько иные функции (больше оборонительные) и результативностью, как Брэндон, не блещет. Боченски заслужил право остаться в истории команды.

Кевин Даллмэн (№ 38)

Еще одна фигура, с которой ассоциируется «Барыс». И пусть он еще действующий игрок, но, скорее, уже талисман команды. Если забыть про небольшие перерывы на игры за СКА, можно сказать, что Даллмэн «сохранял верность клубу» и является неотъемлемой частью казахстанского клуба на протяжении всех 10 сезонов участия в КХЛ.

Агрессивный стиль игры канадца в год дебюта пришелся по душе болельщикам. Даллмэн просто уничтожал соперников и не против был подраться. В 564 играх в турнире забил 134 гола и отдал 271 голевую передачу — входит в число лучших бомбардиров среди игроков-иностранцев.

Константин Руденко (№ 34)

Форвард отыграл за «Барыс» всего четыре сезона, но стал одной из ключевых фигур. Игрок мог выдать остроумную передачу и тут же ввязаться в потасовку. Уроженец России также играл за сборную Казахстана и на одном из чемпионатов мира в первом дивизионе был даже капитаном команды.

В «Барысе» Руденко провел самый результативный отрезок карьеры в КХЛ — забил 38 голов и отдал 60 передач в 195 играх.

Николай Антропов (№ 80)

Габаритный форвард является самым звездным казахстанским исполнителем в истории отечественного хоккея. Возможно, его бы обошли братья Корешковы или кто-то еще, но именно Антропов больше десяти лет выступал в НХЛ и сделал себе там неплохую карьеру.

В «Барыс» нападающий приезжал набегами, но запомниться успел. Культура паса, игровой интеллект и постоянная готовность ввязаться в любую потасовку отличали Антропова от многих других исполнителей-одноклубников.

Виталий Еремеев (№ 31)

Возможно, сильнейший вратарь в истории казахстанского хоккея перешел в «Барыс» из московского «Динамо» в 2010 году и отыграл в Астане пять сезонов, но в последнем из них он ни разу не вышел на лед из-за травм.

«Барыс» не считался и не считается командой с отлаженной игрой в обороне, но Еремеев давал клубу надежность на последнем рубеже. Музей славы «Барыса», если он когда-нибудь будет открыт, должен начинаться именно с Виталия Михайловича, воспитанника отечественной кузницы ледовых талантов — усть-каменогорской школы хоккея.

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