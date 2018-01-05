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5 января, источник: ТАСС

Две шайбы Торесена помогли СКА победить «Трактор» в матче КХЛ

ТАСС, 5 января. Санкт-петербургский СКА обыграл челябинский «Трактор» со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

За «Трактор» шайбы забросили Пол Щехура (36-я минута) и Игорь Полыгалов (45). В составе СКА отличились Вадим Шипачев (4), Максим Карпов (5), Сергей Широков (12), Никита Гусев (16) и Патрик Торесен (33, 44).

Шипачев также отдал результативную передачу и довел количество набранных очков в КХЛ до 500. Для Полыгалова шайба стала 100-й в КХЛ.

СКА лидирует в Западной конференции со 117 очками. «Трактор» занимает седьмое место в Восточной конференции (72).

В следующем матче 7 января СКА сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой», «Трактор» примет екатеринбургский «Автомобилист».

В другой встрече пекинский «Куньлунь» в овертайме победил ханты-мансийскую «Югру» со счетом 2:1.

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