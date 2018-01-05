Две шайбы Торесена помогли СКА победить «Трактор» в матче КХЛ
ТАСС, 5 января.
ТАСС, 5 января.
За «Трактор» шайбы забросили Пол Щехура (36-я минута) и Игорь Полыгалов (45). В составе СКА отличились Вадим Шипачев (4), Максим Карпов (5), Сергей Широков (12), Никита Гусев (16) и Патрик Торесен (33, 44).
Шипачев также отдал результативную передачу и довел количество набранных очков в КХЛ до 500. Для Полыгалова шайба стала 100-й в КХЛ.
СКА лидирует в Западной конференции со 117 очками. «Трактор» занимает седьмое место в Восточной конференции (72).
В следующем матче 7 января СКА сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой», «Трактор» примет екатеринбургский «Автомобилист».
В другой встрече пекинский «Куньлунь» в овертайме победил