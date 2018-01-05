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5 января, источник: Чемпионат.com

«Куньлунь» отыгрался на последней минуте и вырвал у «Югры» победу в ОТ

«Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой».

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Шанхае и завершилась со счётом 2:1 ОТ.

Больше двух периодов команды не могли распечатать ворота соперников, а на 51-й минуте Павел Варфоломеев нанёс точный бросок. Хозяева отыгрались за 36 секунд до сирены, сняв вратаря, автором гола стал Брэндон Ип. На 17-й секунде овертайма Ринат Ибрагимов принёс победу китайской команде.

Куньлунь 2:1 ОТ
(0:0, 0:0, 1:1)
Югра
5.01.2018, 14:30 Зрители: 1423 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Главные тренеры
Бобби Карпентер Анатолий Емелин
Вратари
Магнус Хелльберг 58:37 (М. Хелльберг 59:24) Илья Проскуряков
1-й период
06:01 Йоонас Ярвинен
Егор Журавлев 08:51
Константин Майоров 11:43
2-й период
Вели-Матти Савинайнен 25:35
27:37 Жильбер Брюле
31:17 Артур Кулда
3-й период
40:19 Тэйлор Бек
Константин Майоров 43:52
49:24 Роман Граборенко
51:38
Павел Варфоломеев (М. Пестушко, А. Угольников) 51:51
59:24 Брэндон Йип (Т. Бек, А. Костицын)
Овертайм
60:17 Ринат Ибрагимов (Ж. Брюле, Т. Бек)
Статистика
12 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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