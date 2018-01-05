Беседа с одним из героев того матча - Иваном Едешко.
«Куньлунь» отыгрался на последней минуте и вырвал у «Югры» победу в ОТ
«Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой».
«Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой».
Встреча проходила в Шанхае и завершилась со счётом 2:1 ОТ.
Больше двух периодов команды не могли распечатать ворота соперников, а на 51-й минуте Павел Варфоломеев нанёс точный бросок. Хозяева отыгрались за 36 секунд до сирены, сняв вратаря, автором гола стал Брэндон Ип. На 17-й секунде овертайма Ринат Ибрагимов принёс победу китайской команде.
|Бобби Карпентер
|Анатолий Емелин
|Магнус Хелльберг 58:37 (М. Хелльберг 59:24)
|Илья Проскуряков
|1-й период
|06:01
|Йоонас Ярвинен
|Егор Журавлев
|08:51
|Константин Майоров
|11:43
|2-й период
|Вели-Матти Савинайнен
|25:35
|27:37
|Жильбер Брюле
|31:17
|Артур Кулда
|3-й период
|40:19
|Тэйлор Бек
|Константин Майоров
|43:52
|49:24
|Роман Граборенко
|51:38
|Павел Варфоломеев (М. Пестушко, А. Угольников)
|51:51
|59:24
|Брэндон Йип (Т. Бек, А. Костицын)
|Овертайм
|60:17
|Ринат Ибрагимов (Ж. Брюле, Т. Бек)
|12
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)