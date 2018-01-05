«Сибирь» на выезде в овертайме обыграла «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Новосибирская «Сибирь» обыграла в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новосибирская «Сибирь» обыграла в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в пятницу во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Победу «Сибири» принес точный бросок Рока Тичара на 2-й минуте овертайма, а в основное время у гостей отличились Иван Верещагин (52) и Александр Бергстрём (60). У хозяев шайбы забросили Владимир Бутузов (10) и Егор Яковлев (24).
«Сибирь» одержала пятую победу подряд, продлив серию поражений «Адмирала» до шести матчей, и, набрав 70 очков в 48 матчах, поднялась на восьмую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» с 46 очками занимает 12-е место на Востоке.
В следующем матче «Сибирь» сыграет на выезде с китайским «Куньлунем» 7 января, а «Адмирал» в тот же день примет дома омский «Авангард».
|Андрей Разин
|Владимир Юрзинов
|Никита Серебряков
|Алексей Красиков 59:01 (А. Красиков 59:45)
|1-й период
|00:57
|09:19
|Владимир Бутузов (Г. Ващенко, Е.А. Яковлев)
|2-й период
|23:35
|Егор Яковлев (В. Бутузов)
|3-й период
|Иван Верещагин (Й. Энлунд, П. Закриссон)
|51:07
|Вячеслав Основин
|53:27
|Вячеслав Основин
|53:27
|Александр Бергстрем (И. Верещагин, П. Закриссон)
|59:45
|Овертайм
|Рок Тичар (А.А. Шаров)
|61:52
|0
|Штрафное время
|32
|1
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)