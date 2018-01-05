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5 января, источник: Р-Спорт

«Сибирь» на выезде в овертайме обыграла «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Победу «Сибири» принес точный бросок Рока Тичара на 2-й минуте овертайма, а в основное время у гостей отличились Иван Верещагин (52) и Александр Бергстрём (60). У хозяев шайбы забросили Владимир Бутузов (10) и Егор Яковлев (24).

«Сибирь» одержала пятую победу подряд, продлив серию поражений «Адмирала» до шести матчей, и, набрав 70 очков в 48 матчах, поднялась на восьмую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» с 46 очками занимает 12-е место на Востоке.

В следующем матче «Сибирь» сыграет на выезде с китайским «Куньлунем» 7 января, а «Адмирал» в тот же день примет дома омский «Авангард».

Адмирал 2:3 ОТ
(1:0, 1:0, 0:2)
Сибирь
5.01.2018, 10:00 Зрители: 4893 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Андрей Разин Владимир Юрзинов
Вратари
Никита Серебряков Алексей Красиков 59:01 (А. Красиков 59:45)
1-й период
00:57
09:19 Владимир Бутузов (Г. Ващенко, Е.А. Яковлев)
2-й период
23:35 Егор Яковлев (В. Бутузов)
3-й период
Иван Верещагин (Й. Энлунд, П. Закриссон) 51:07
Вячеслав Основин 53:27
Вячеслав Основин 53:27
Александр Бергстрем (И. Верещагин, П. Закриссон) 59:45
Овертайм
Рок Тичар (А.А. Шаров) 61:52
Статистика
0 Штрафное время 32
1 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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