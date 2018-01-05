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5 января, источник: Чемпионат.com

«Авангард» уверенно обыграл «Амур» в 1-м матче Титова, Фурх отыграл на ноль

Омский «Авангард» на чужом льду уверенно обыграл «Амур» в матче регулярного сезона КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу «ястребов». Это был первый матч для нового главного тренера клуба Германа Титова, который он провёл на тренерском мостике «омичей».

В составе победителей по голу записали на свой счёт Егор Мартынов, Семён Кошелев, Дмитрий Кугрышев и Илья Михеев. Голкипер «Авангарда» Доминик Фурх отразил 18 бросков и отыграл на ноль.

Амур 0:4
(0:1, 0:3, 0:0)
Авангард
5.01.2018, 10:00 Зрители: 7149 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Герман Титов
Вратари
Юха Метсола 38:07 (Е. Аликин 38:07) Доминик Фурх
1-й период
Егор Мартынов (С. Кошелев, Е. Медведев) 08:38
Евгений Медведев 15:47
2-й период
21:30 Владислав Ушенин
Семен Кошелев (М. Чудинов) 23:34
Дмитрий Кугрышев (А. Пережогин) 25:55
Илья Хохлов 31:18
36:33 Денис Голубев
Илья Михеев (С. Кошелев, К. Семенов) 38:07
3-й период
Вадим Щегольков 42:34
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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