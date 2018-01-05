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«Авангард» уверенно обыграл «Амур» в 1-м матче Титова, Фурх отыграл на ноль
Омский «Авангард» на чужом льду уверенно обыграл «Амур» в матче регулярного сезона КХЛ.
Омский «Авангард» на чужом льду уверенно обыграл «Амур» в матче регулярного сезона КХЛ.
Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу «ястребов». Это был первый матч для нового главного тренера клуба Германа Титова, который он провёл на тренерском мостике «омичей».
В составе победителей по голу записали на свой счёт Егор Мартынов, Семён Кошелев, Дмитрий Кугрышев и Илья Михеев. Голкипер «Авангарда» Доминик Фурх отразил 18 бросков и отыграл на ноль.
|Андрей Мартемьянов
|Герман Титов
|Юха Метсола 38:07 (Е. Аликин 38:07)
|Доминик Фурх
|1-й период
|Егор Мартынов (С. Кошелев, Е. Медведев)
|08:38
|Евгений Медведев
|15:47
|2-й период
|21:30
|Владислав Ушенин
|Семен Кошелев (М. Чудинов)
|23:34
|Дмитрий Кугрышев (А. Пережогин)
|25:55
|Илья Хохлов
|31:18
|36:33
|Денис Голубев
|Илья Михеев (С. Кошелев, К. Семенов)
|38:07
|3-й период
|Вадим Щегольков
|42:34
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)